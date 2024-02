Profesinė sąjunga pakvietė oro linijų „Lufthansa“ antžeminių tarnybų personalą streikuoti

Streikas vyks Frankfurto, Miuncheno, Hamburgo, Berlyno ir Diuseldorfo oro uostuose, pirmadienio rytą pranešė sąjungos „Verdi“ atstovas.

„Kadangi streikuoti kviečiamas visas antžeminių tarnybų personalas, nuo techninės priežiūros iki keleivių ir orlaivių aptarnavimo darbuotojų, greičiausiai bus atšaukta ir vėluos daugybė skrydžių“, – pirmadienį ryte išplatintame pranešime nurodė „Verdi“.

Streikas organizuojamas kaip atsakas į šiuo metu maždaug 25 000 antžeminių tarnybų darbuotojų iš „Deutsche Lufthansa“, „Lufthansa Technik“, „Lufthansa Cargo“ bei kitų bendrovių vardu vykstančias derybas su įmonių grupe „Lufthansa“.

Sausio 23 d. antruoju derybų etapu darbdavių pateiktas pasiūlymas buvo atmestas, mat jame nurodytas atlyginimo padidinimas pasirodė per menkas.

REKLAMA

REKLAMA

Pastaruoju metu dėl streikų stringa daugelio Vokietijos oro uostų darbas. Praėjusį ketvirtadienį „Verdi“ nurodė streikuoti keleto didžiųjų oro uostų apsaugos darbuotojams.

REKLAMA

„Verdi“ ketvirtadienio streiką organizavo, reikalaudama maždaug 25 000 privačių aviacinės saugos darbuotojų atlyginimus padidinti 2,80 euro per valandą. Bendrovės šiuos reikalavimus atmetė, teigdamos, jog dėl to per metus bus patirta 250 mln. eurų papildomų išlaidų.

Kolektyvines derybas planuojama pratęsti ketvirtadienį.

Praėjusį penktadienį, reikalaudami padidinti atlyginimus, profesinės sąjungos „Verdi“ kvietimu streikavo Hamburgo oro uosto antžeminių tarnybų darbuotojai.