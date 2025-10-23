Prieš teismą stos karys: įtaria nutekinus svarbią informaciją

Teismas numatytas gegužę, po to, kai spalio 9 dieną tiriantysis magistratas pateikė inžinieriui kaltinimą „gynybos paslapčių nutekinimu“.
Paryžiaus prokuratūra apskundė šį sprendimą, siekdama griežtesnio kaltinimo, nors iš pradžių rekomendavo lengvesnį – „profesinės konfidencialumo pareigos pažeidimu“.
A. Lavrilleux buvo sulaikyta 2023 metais, kas sukėlė žurnalistų pasipiktinimą ir pakurstė susirūpinimą dėl Prancūzijos nacionalinių paslapčių įstatymų.
Buvo tardoma vidaus žvalgybos agentų
Žurnalistė praleido 39 valandas sulaikyta ir buvo tardoma vidaus žvalgybos agentų dėl savo publikacijų.
Žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ generalinė sekretorė Agnes Callamard pavadino A. Lavrilleux sulaikymą gąsdinančiu ir sakė, kat tai – platesnės atakos prieš visuomenės interesams tarnaujančią žurnalistiką dalis.
„Jeigu neapsaugosime šaltinių, tai bus žurnalistikos pabaiga“, – apie savo sulaikymą ir jo pasekmes žodžio laisvei sakė pati A. Lavrilleux.
Tyrimų svetainė „Disclose“ 2021 metais paskelbė straipsnius, kuriuose teigiama, kad Egipto valstybė neteisėtai panaudojo Prancūzijos kontržvalgybos operaciją kodiniu pavadinimu „Sirli“, vykdydama neteismines egzekucijas prieš kontrabandininkus.
A. Lavrilleux straipsnis buvo pripažintas naudingas viešajam interesui, todėl ji prieš teismą nestoja.
Inžinierius neigia padaręs bet kokį nusikaltimą; jo advokatas teigia, kad kaltinimai remiasi „tikimybe“, o ne nustatytais faktais.
