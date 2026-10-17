Prie NATO sienos – naujas incidentas: Rumunija numušė du dronus

Tai naujausias iš pastaruoju metu padažnėjusių tokių incidentų, kurie, manoma, yra Rusijos invazijos į Ukrainą padarinys.
„Prieš kelias minutes Rumunijos karo lakūnai virš Juodosios jūros atakavo ir numušė du dronus, vos tik jie neteisėtai įskrido į mūsų šalį“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė gynybos ministras Radu Miruta (Radu Mirucė).
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