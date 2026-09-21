Prie NATO šalies sienos – neramumai: pakelti naikintuvai F-16

Pirmadienį, rugsėjo 21 d., Nacionalinės gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema užfiksavo oro taikinį, praskridusį už 12 kilometrų į šiaurę nuo Kilijos, netoli šalies sienos.
Nacionalinis karinio vadovavimo centras informavo Nepaprastųjų situacijų generalinę inspekciją apie būtinybę imtis priemonių Tulčios apskrities šiaurinės dalies gyventojams perspėti.
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat luni, 21 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 12 kilometri Nord de Chilia, în apropierea graniței cu România.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații… pic.twitter.com/NxVBZgKD44REKLAMAREKLAMA— MApN (@MApNRomania) September 21, 2026
Pakelti naikintuvai F-16
Po to į orą pakilo du naikintuvai F-16, kad stebėtų situaciją.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas, o šalies oro erdvės pažeidimų neužfiksuota.
Dieną prieš tai Rumunijos karinių jūrų pajėgų narai išminuotojai surengė operaciją, per kurią nukenksmino bepiločio orlaivio nuolaužas Konstancos apskrityje.
Rugsėjo 12 d. buvo pranešta, kad kukurūzų lauke, netoli Botošenicos Marės gyvenvietės Rumunijos Sučavos apskrityje, rastas sudužęs dronas.
Dar prieš tai Rumunijos paplūdimyje taip pat aptiktos bepiločio orlaivio nuolaužos.
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