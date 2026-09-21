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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prie NATO šalies sienos – neramumai: pakelti naikintuvai F-16

2026-09-21 08:41 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 08:41
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Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad radarų stebėjimo sistema netoli šalies sienos užfiksavo oro taikinį, rašo „Evropeiskaja pravda“.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)

Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad radarų stebėjimo sistema netoli šalies sienos užfiksavo oro taikinį, rašo „Evropeiskaja pravda“.

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Pirmadienį, rugsėjo 21 d., Nacionalinės gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema užfiksavo oro taikinį, praskridusį už 12 kilometrų į šiaurę nuo Kilijos, netoli šalies sienos.

Nacionalinis karinio vadovavimo centras informavo Nepaprastųjų situacijų generalinę inspekciją apie būtinybę imtis priemonių Tulčios apskrities šiaurinės dalies gyventojams perspėti.

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Pakelti naikintuvai F-16

Po to į orą pakilo du naikintuvai F-16, kad stebėtų situaciją.

Vėliau oro pavojus buvo atšauktas, o šalies oro erdvės pažeidimų neužfiksuota.

Dieną prieš tai Rumunijos karinių jūrų pajėgų narai išminuotojai surengė operaciją, per kurią nukenksmino bepiločio orlaivio nuolaužas Konstancos apskrityje.

Rugsėjo 12 d. buvo pranešta, kad kukurūzų lauke, netoli Botošenicos Marės gyvenvietės Rumunijos Sučavos apskrityje, rastas sudužęs dronas.

Dar prieš tai Rumunijos paplūdimyje taip pat aptiktos bepiločio orlaivio nuolaužos.

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