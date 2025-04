Popiežius prieš mirtį paaukojo paskutinius pinigus – 200 tūkst. eurų – vaikų kalėjimo makaronų fabriko skolai padengti

Katalikai gedėdami popiežiaus Pranciškaus gyvenimą, dalijasi pasakojimais apie jo paskutinius poelgius, kurie patvirtina pontifiko rūpestį ir gailestingumą kaliniams, kuriems jis ne kartą parodė, kad jie yra ypač artimi jo širdžiai.

Monsinjoras Benoni „Donas Benas“ Ambarusas, kuris buvo Pranciškaus atsakingu asmeniu už labdarą ir kalinių sielovadą Romoje, Italijos žiniasklaidai papasakojo, kad prieš mirtį popiežius iš savo asmeninės sąskaitos paaukojo 200 000 eurų makaronų fabrikui, veikiančiam nepilnamečių kalėjime.

„Aš jam pasakiau, kad turime didelę hipoteką už šią makaronų gamyklą ir jei galėsime ją sumažinti, sumažinsime makaronų kainą, parduosime daugiau ir įdarbinsime daugiau berniukų – pasakojo B. Ambarusas leidiniui „La Repubblica“. Jis atsakė:„Beveik visi mano pinigai baigėsi, bet sąskaitoje dar turiu šiek tiek.“ Ir jis man davė 200 000 eurų.“

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Popiežiaus Pranciškaus kapas

Kaliniai jaučiasi lyg tėvo netekę

B. Ambarus papasakojo, kaip praėjusį Didįjį ketvirtadienį popiežius jau iš paskutinių jėgų nuvyko į Regina Koeli kalėjimą.

„Prisimenu pavargusį vyrą, kurio kūnas buvo silpnas, tačiau kuris reikalavo dėmesio kaliniams, esantiems jo akivaizdoje, – sakė jis. – Jis (kovojo už juos) iki paskutinio atodūsio. Todėl kaliniai matė jame viltį. Jie neteko tėvo.“

„Nuo pirmadienio gaunu žinučių iš žmonių, kurie sako, kad dabar jaučiasi kaip našlaičiai. Kai kurie kaliniai paprašė manęs uždėti gėlę ant Pranciškaus kapo. Darau viską, kas įmanoma, kad jo mylimiausi vaikai galėtų dalyvauti laidotuvėse“, – aiškino B. Ambarusas.Jis taip pat pasmerkė teisinę sistemą už tai, kad ji nereagavo į popiežiaus raginimus būti atlaidžiam ir gailestingam kaliniams.

„Jo žodžiai, didžiuliai gestai, kojų plovimas... prašymai buvo vos girdimi, o praktiniais veiksmais virto dar rečiau“, – „EuroNews“ cituojamas B. Ambarus.

„(Popiežius Pranciškus) ragino daryti daugiau, kad žmonėms būtų grąžintas orumas... Tačiau jo prašymai nedavė tiesioginių rezultatų. Pavyzdžiui, bausmių sumažinimo klausimu“, – pridūrė jis.

„Didžiulis liūdesys apėmė kalinius, kai jie suprato, kad institucijos nepadarė nieko, net mažiausio gesto.“

Nors popiežius Pranciškus turėjo teisę gauti apie 30 000 eurų per mėnesį popiežiaus algą, jis atsisakė ją gauti per visą savo pontifikato laikotarpį ir vietoj to ją skyrė įvairioms organizacijoms, bažnyčioms ir kitiems, kuriems jos reikėjo.