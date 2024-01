Popiežius Pranciškus rugpjūtį lankysis Papua Naujojoje Gvinėjoje

Pasak Justino Tkatchenko, vyriausybė gavo „oficialų pranešimą, kuriame teigiama, kad popiežius Pranciškus rugpjūtį atvyks į Papua Naująją Gvinėją“ su trijų dienų vizitu.

„Glaudžiai bendradarbiaujame su apaštališkojo nuncijaus tarnyba, – pridūrė jis. – Buvo suburta komanda, kuri susitiks (...) ir išnagrinės visus vizito aspektus.“

Šis pranešimas paskelbtas praėjus vos dviem savaitėms po to, kai Port Morsbį sukrėtė mirtinos riaušės.

87-erių popiežius Pranciškus greičiausiai aplankys sostinę ir vieną iš dviejų pakrantės miestų šalies šiaurėje.

Papua Naujojoje Gvinėjoje gyvena daugiau kaip devyni milijonai krikščionių, t. y. beveik visi gyventojai, nors dauguma Papua Naujosios Gvinėjos gyventojų yra protestantai, išsaugoję daug tradicinių animistinių ar dvasinių tikėjimų bruožų.

Šalies parlamente saugoma 400 metų senumo veršio oda įrišta karaliaus Jokūbo Biblijos versija.

Vėliausią kartą šioje šalyje popiežius lankėsi 1995 metais. Tuometinį potifiką Joną Paulių II pasitiko genčių šokėjai, pasipuošę egzotiškų paukščių plunksnomis, sijonais iš žolių ir strėnjuostėmis.

2020 metais planuotą popiežiaus vizitą teko atšaukti dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos.

Pasak Vatikano šaltinio, rugpjūtį popiežius taip pat gali aplankyti Rytų Timorą ir Indoneziją – dvi kitas šalis, kur jis planavo nukeliauti 2020-aisiais, tačiau oficialiai vizitai dar nėra patvirtinti.

Pirmadienį Vatikane Pranciškus priėmė Rytų Timoro prezidentą Jose Ramosą-Hortą ir aptarė šalies ekonominę ir socialinę padėtį bei klimato kaitos poveikį regionui, pranešė Vatikanas.

Papua Naujosios Gvinėjos ministras pirmininkas Jamesas Marape, kuris buvo raginamas atsistatydinti po riaušių, per kurias žuvo mažiausiai 25 žmonės, žinią apie artėjantį popiežiaus vizitą įvertino palankiai.

Sausio 11 dieną įsiutusi minia siautėjo Port Morsbyje, padeginėjo stovinčius automobilius, pastatus, plėšė maisto prekių parduotuves.

Smurtas išplito ir kitose šalies dalyse, dešimtys piliečių buvo pašauti, sužeisti mačetėmis arba nudeginti.

Riaušės kilo, kai šalies policijos pajėgų nariai pradėjo streiką po to, kai jiems per klaidą ir be paaiškinimo buvo sumažintas darbo užmokestis.

Nuo 2013 metų, kai buvo išrinktas, popiežius Pranciškus surengė 44 keliones į užsienį. 2024-aisiais jis taip pat yra suplanavęs kelionę į Belgiją ir yra užsiminęs apie galimą vizitą į savo gimtąją Argentiną.