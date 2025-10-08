Policija: išpuolį prie Mančesterio sinagogos surengęs vyras buvo prisiekęs ištikimybę IS

„Pradiniame išpuolio prie parko „Heaton“ hebrajų kongregacijos sinagogos etape užpuolikas paskambino policijai ir teigė prisiekęs ištikimybę vadinamajai Islamo valstybei“, – pareiškė Šiaurės vakarų Anglijos kovos su terorizmu policijos atstovas.
Užpuolikas, identifikuotas kaip 35 metų Jihadas al Shamie (Džihadas Šamis), buvo nušautas policijos praėjus septynioms minutėms nuo išpuolio pradžios.
Praėjusią savaitę, per judėjų Jom Kipuro šventę, Anglijos Mančesterio mieste per išpuolį panaudojant automobilį ir peilį prie sinagogos žuvo du žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!