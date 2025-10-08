Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Policija: išpuolį prie Mančesterio sinagogos surengęs vyras buvo prisiekęs ištikimybę IS

2025-10-08 18:42 / šaltinis: BNS
2025-10-08 18:42

Praėjusią savaitę prie Mančesterio sinagogos išpuolį surengęs vyras per incidentą paskambino policijai ir prisiekė ištikimybę grupuotei „Islamo valstybė“ (IS), trečiadienį pranešė Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu policija.

Anglijos policija, Anglija, anglija, anglijos policija (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią savaitę prie Mančesterio sinagogos išpuolį surengęs vyras per incidentą paskambino policijai ir prisiekė ištikimybę grupuotei „Islamo valstybė“ (IS), trečiadienį pranešė Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu policija.

REKLAMA
0

„Pradiniame išpuolio prie parko „Heaton“ hebrajų kongregacijos sinagogos etape užpuolikas paskambino policijai ir teigė prisiekęs ištikimybę vadinamajai Islamo valstybei“, – pareiškė Šiaurės vakarų Anglijos kovos su terorizmu policijos atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užpuolikas, identifikuotas kaip 35 metų Jihadas al Shamie (Džihadas Šamis), buvo nušautas policijos praėjus septynioms minutėms nuo išpuolio pradžios.

Praėjusią savaitę, per judėjų Jom Kipuro šventę, Anglijos Mančesterio mieste per išpuolį panaudojant automobilį ir peilį prie sinagogos žuvo du žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė policija. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų