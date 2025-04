Plius dydžio keleivė prabilo apie diskriminaciją: nesulaukė pagalbos iš darbuotojos

Tai įvyko po to, kai nuomonės formuotoja, turinti daugiau kaip 140 tūkst. sekėjų „TikTok“, sakė, kad 2024 m. gegužės mėn. skrisdama į Sietlo-Takomos oro uostą patyrė sunkumų.

J. Chaney, kurios dydis, kaip pranešama, yra 6XL, apkaltino oro uosto darbuotoją, kad šis dėl jos svorio atsisakė stumti ją neįgaliojo vežimėlyje išlipus iš lėktuvo.

Naujausiame vaizdo įraše turinio kūrėja teigė, kad Sietlo-Takomos oro uostas „pažeidžia mūsų teises“, ir tvirtino, kad yra ir kitų „storų keliautojų“, patyrusių panašią patirtį.

„Jei Sietlo-Takomos oro uostas atsisako padėti storiems žmonėms, jie turi turėti rašytinę politiką, kurioje būtų aiškiai nurodyta jų diskriminacija“, – rašė ji.

„Tačiau vietoj to jie meluoja, atsisako teikti paslaugas ir palieka neįgalius storus keliautojus įstrigusius. Tai nepriimtina ir aš netylėsiu“, – pridūrė J. Chaney.

Pirminiame vaizdo įraše, kuriame išsamiai aprašė savo skundą prieš Sietlo-Takomos oro uostą, J. Chaney, kuri gali vaikščioti, teigė, kad skrisdama visada prašo pagalbos neįgaliojo vežimėlyje.

