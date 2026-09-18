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Pietų Korėjos prezidentas: Trumpas aiškiai nori dialogo su Šiaurės Korėja

2026-09-18 06:53 / šaltinis: BNS
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2026-09-18 06:53
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Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad yra aišku, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori dialogo su Šiaurės Korėja, nors derybos dėl branduolinio nusiginklavimo lieka aklavietėje.

Donaldas Trumpas ir Li Džemjungas (BNS-AP nuotr.) (AP Photo nuotr.)

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pareiškė, kad yra aišku, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori dialogo su Šiaurės Korėja, nors derybos dėl branduolinio nusiginklavimo lieka aklavietėje.

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„Aišku yra tai, kad prezidentas Trumpas nori dialogo, ir aš taip pat raginu prezidentą Trumpą įsitraukti į dialogą“, – per spaudos konferenciją prezidentūroje žurnalistams sakė Lee Jae-myungas.

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Praėjusį mėnesį žurnalistams D. Trumpas, siekiantis atgaivinti ryšį, kurį tvirtina užmezgęs su Kim Jong Unu per savo pirmąją kadenciją, sakė, kad vėliau šiais metais planuoja susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu.

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JAV prezidentas taip pat teigė, kad svarbu sutarti su Kim Jong Unu, pridurdamas, kad Pchenjanas dabar turi 57 „labai galingus“ branduolinius ginklus. Seulo teigimu, jų yra apie 80–120.

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Šiaurės Korėja dar aiškiai neatsakė į D. Trumpo komentarus.

Lee Jae-myungas penktadienį sakė, kad Pietų Korėja tęsia „preliminarias koordinavimo pastangas“, kad palengvintų dialogą tarp Šiaurės Korėjos ir JAV, pridurdamas, kad susitikimo idėja „lieka sudėtinga, (...) bet nėra neįmanoma“.

„Negaliu tvirtai pasakyti, kiek tai tikėtina, bet taip pat aišku, kad turime dėti visas įmanomas pastangas, jog ši galimybė taptų realybe“, – sakė jis

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