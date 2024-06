Per hadžą Mekoje karštis pražudė šimtus maldininkų

323 žuvusieji esą yra iš Egipto, daugumą jų pražudė alinanti kaitra. Tuniso naujienų agentūros „Tunis Afrique Presse“ teigimu, 35 mirusieji yra Tuniso piliečiai. Jordanijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad išduotas 41 leidimas jordaniečių piligrimų laidotuvėms. Irano naujienų agentūra IRINN pranešė apie 11 iraniečių mirtį. Dar 24 Irano piliečiai pristatyti į ligoninę.

Senegalo spaudos agentūros duomenimis, karščio aukomis taip pat tapo trys senegaliečiai. Indonezijos sveikatos ministerijos duomenimis, mirė 144 indoneziečiai. Agentūrai „Reuters“ kol kas nepavyko nepriklausomai patikrinti visų šių skaičių.

Daugelis mirčių siejamos su ekstremaliu karščiu, socialinėje žiniasklaidoje teigia aukų artimieji. Kitos šeimos toliau Saudo Arabijos ligoninėse ieško dingusių artimųjų. Saudo Arabijos sveikatos ministerija, prieš pranešdama apie mirtis, pirmadienį dar teigė, kad institucijos tvyrant itin aukštai temperatūrai nefiksavo neįprastų mirčių tarp piligrimų.

Pasak Saudo Arabijos valstybinės televizijos, temperatūra Didžiojoje mečetėje Mekoje pirmadienį siekė 51,8 laipsnio šešėlyje. Daugiau kaip 2 700 maldininkų suteikta pagalba dėl karščio sukeltų ligų, pranešė Sveikatos ministerija.

Hadžas prasidėjo penktadienį ir baigsis trečiadienį. Saudo Arabijos statistikos tarnybos duomenimis, šiais metais buvo laukiama daugiau kaip 1,8 mln. piligrimų.

Per praėjusius 30 metų per piligriminę kelionę į Saudo Arabiją šimtai žmonių žuvo per masines panikas, gaisrus palapinėse ir kitas nelaimes.

Visi musulmonai privalo bent kartą gyvenimą leistis į piligriminę kelionę į Meką, kur atlieka religinius ritualus.