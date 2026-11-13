Patyrus triuškinamą pralaimėjimą – respublikonų svarstymai: „Klaida buvo ta...“

„Žmonės iš tiesų atėjo balsuoti norėdami pasiųsti žinią. Jie pagrįstai manė, kad degalai per brangūs, o pragyvenimo išlaidos per didelės. Respublikonų klaida buvo ta, kad nesugebėjome parodyti rinkėjams, jog mums rūpi šios problemos ir jie patys“, – trumpame interviu sakė Atstovų Rūmų respublikonų rinkimų kampanijai vadovaujantis R. Hudsonas.
Po triuškinamo pralaimėjimo – respublikonai atrodė sutrikę
Šią savaitę pirmą kartą po triuškinamo pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose į Vašingtoną sugrįžę respublikonai atrodė kiek sutrikę. Nors jie pripažino pralaimėjimo mastą, ryžto visiškai atsiriboti nuo prezidento Donaldo Trumpo beveik nebuvo.
Vietoj to jie už uždarų durų aptarė, kas nepavyko, ir svarstė, kaip iki sausio, kai demokratai perims Atstovų Rūmų ir Senato kontrolę, spėti įgyvendinti kuo daugiau savo politinės darbotvarkės punktų.
Nelinkę visiškai atsiriboti nuo Trumpo
Respublikonų gretose buvo plačiai reiškiamas nusivylimas, kad vos prieš dvejus metus Baltųjų rūmų ir Kongreso kontrolę gavusi partija prarado ryšį su rinkėjais.
„Kai mažinate sveikatos priežiūros finansavimą kaimo vietovėse, nusigręžiate nuo gyvybės apsaugos šalininkų, neturtingųjų, skurstančiųjų ir dirbančių žmonių, patiriate skaudų pralaimėjimą. Ir jo nusipelnote“, – sakė Misūriui atstovaujantis respublikonų senatorius Joshas Hawley, nesėkmingai siekęs atidėti partijos vadovybės rinkimus Senate.
„Nesėkmę patyrėme visi kartu. Tai visiškai aišku. Amerikiečiai mums parodė, kad šios kadencijos Kongrese nesugebėjome tinkamai valdyti šalies“, – sakė Koloradui atstovaujanti respublikonė Lauren Boebert, kuri savo rinkimų apygardoje atsilieka nuo demokratų kandidatės, nors 2024 m. respublikonai joje laimėjo daugiau kaip 18 procentinių punktų persvara.
Pyktį iš dalies kursto ir prieš rinkimus aukšto rango respublikonų skleistos optimistinės prognozės. Šiaurės Karolinai atstovaujanti Virginia Foxx, kuri taip pat atsilieka nuo demokratų varžovo, sakė nuolat girdėjusi, kad negali pralaimėti. Tačiau ji pati žinojo, kad tokia galimybė yra.
„Niekas nenorėjo manęs klausytis. Žmonės tiesiog nemanė, kad taip gali nutikti, bet mes žinojome, kad gali“, – sakė ji.
Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas paskutinėmis rinkimų kampanijos savaitėmis tvirtino, kad respublikonams pavyks išvengti istoriškai būdingų prezidento partijos pralaimėjimų per kadencijos vidurio rinkimus. Keliaudamas po šalį jis tvirtino, esą apklausos klysta ir respublikonai išsaugos daugumą, nors kai kurie pareigas ėję partijos nariai tuo abejojo.
Šią savaitę sugrįžęs į Kapitolijų M. Johnsonas pareiškė, kad rinkėjai priėmė „neteisingą sprendimą“. Demokratai perėmė daugiau kaip 40 anksčiau respublikonų turėtų vietų, todėl turėtų užsitikrinti didžiausią daugumą nuo pirmųjų Baracko Obamos prezidentavimo metų.
Atstovų Rūmų ir Senato respublikonai elgiasi skirtingai
Tuo metu respublikonai svarsto, kaip elgtis toliau, mėgindami suderinti raginimus laikytis nuosaikesnės pozicijos su siekiu imtis griežtesnės politikos, kuri galėtų vėl sutelkti partijos rinkėjų branduolį. Abiejuose Kongreso rūmuose pasirinktos skirtingos kryptys, leidžiančios įžvelgti galimus būsimus nesutarimus.
Atstovų Rūmuose kitais metais liksiantys respublikonai daugiausia atstovauja itin konservatyvioms apygardoms, kuriose D. Trumpas tebėra populiarus. Jų sprendimas naujuoju vadovu išrinkti Ohajui atstovaujantį Jimą Jordaną atspindėjo karingą nusiteikimą.
J. Jordanas yra vienas konservatyvaus Atstovų Rūmų Laisvės sambūrio steigėjų, šiuo metu vadovauja Teisės komitetui, o anksčiau vadovavo Priežiūros komitetui. Eidamas šias pareigas jis aršiai kovojo su demokratais ir tapo vienu svarbiausių D. Trumpo sąjungininkų.
„Tai, kaip Jimas kovoja, daug pasako apie dabartines mūsų frakcijos nuostatas“, – sakė Floridai atstovaujantis respublikonas Brianas Mastas.
Senate noras konfrontuoti buvo ne toks stiprus.
Senato respublikonams labiau rūpėjo ne tai, ar palikti Pietų Dakotai atstovaujantį Johną Thune'ą savo vadovu, o kada šį sprendimą priimti. J. Hawley ir nedidelė konservatorių grupė kelias valandas Senojoje Senato salėje diskutavo su kitais respublikonais, ragindami atidėti vadovybės rinkimus, kad partija galėtų apsvarstyti alternatyvius kandidatus.
Tačiau problema buvo ta, kad niekas nesiryžo mesti iššūkio J. Thune'ui, kurį D. Trumpas kartais kritikavo dėl atsisakymo keisti Senato taisykles, jog būtų lengviau priimti konservatorių siūlomus įstatymus.
„Tai nedėkingas darbas“, – sakė J. Hawley.
Po kelias valandas trukusių svarstymų respublikonai galiausiai parėmė J. Thune'ą net nerengdami balsavimo žodžiu.
„Leisime savo vadovui vadovauti“, – sakė Ohajui atstovaujantis senatorius Bernie Moreno, kuris taip pat buvo išrinktas vadovauti partijos pastangoms susigrąžinti vietas per 2028 m. rinkimus.
Respublikonai susivienijo gindami Hegsethą
Bene svarbiausias klausimas respublikonams ateityje bus tai, kaip palaikyti santykius su D. Trumpu, kurio prekybos politika ir veiksmai kare su Iranu prisidėjo prie partijos pralaimėjimo. JAV prezidentui liko paskutiniai dveji antrosios kadencijos metai, o rinkimų nesėkmės sukėlė rimtų klausimų dėl jo judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (MAGA) ateities.
Tačiau respublikonai neskubėjo atsiriboti nuo prezidento. Atstovų Rūmų respublikonai, įskaitant ir anksčiau kritikavusius jo administraciją, didele balsų persvara užblokavo iniciatyvą pradėti apkaltą gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsethui.
Kitaip nei jo partijos kolegos balsavo tik Kentukiui atstovaujantis Thomas Massie, kartu su demokratais vadovavęs šiai iniciatyvai.
„Šį vakarą supratau, kad jie vis dar neišsivadavo iš Donaldo Trumpo kerų. Jis vis dar kontroliuoja šią frakciją“, – po balsavimo sakė T. Massie.
Paklaustas, ar rinkimai buvo referendumas dėl D. Trumpo, J. Thune'as atsakė, kad rezultatus lėmė „įvairių veiksnių derinys“, ir atsisakė tiesiogiai kaltinti prezidentą dėl partijos nesėkmių.
Trumpo įtakos ribų ženklai
Vis dėlto buvo ženklų, kad D. Trumpo įtaka turi ribas.
Nedaugelis pritarė šią savaitę socialiniame tinkle paskelbtam D. Trumpo teiginiui, kad per rinkimus būta problemų. Pripažindama pralaimėjimą atkaklioje kovoje dėl Senato mandato Misisipėje, respublikonė senatorė Cindy Hyde-Smith pareiškė „gerbsianti rinkėjų sprendimą“.
Keli respublikonai, tarp jų Ajovai atstovaujanti senatorė Joni Ernst, Pietų Karolinai atstovaujantis senatorius Timas Scottas, Teksasui atstovaujantis senatorius Johnas Cornynas ir Niujorkui atstovaujantis Atstovų Rūmų narys Mike'as Lawleris, paskelbė demokratų, kurie pakeis juos pareigose arba netrukus atstovaus jų valstijoms, nuotraukas. Tai priminė ankstesnius laikus, kai po rinkimų buvo labiau pabrėžiama politinė vienybė.
Kentukiui atstovaujantis Jamesas Comeris nepritarė Baltųjų rūmų perspėjimams Kongreso demokratams, kad jų planuojami D. Trumpo administracijos tyrimai gali prilygti „akivaizdžiai nusikalstamai veiklai“. J. Comeris, kuris vadovaudamas Atstovų Rūmų Priežiūros komitetui vykdė plataus masto prezidento demokrato Joe Bideno ir jo šeimos tyrimus, pareiškė, kad įstatymų leidėjai turi prižiūrėti bet kurios administracijos veiklą.
„Nesvarbu, kas yra Baltuosiuose rūmuose, visada bus didelis noras, kad Priežiūros komitetas vykdytų vykdomosios valdžios kontrolės ir atsvaros funkciją, nepriklausomai nuo politinės padėties“, – sakė J. Comeris.
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