Paryžiuje bankrutuoja kairiųjų aktyvistų teatras, nes jį užėmė migrantai: patys juos ten pakvietė

Į konferenciją atvyko daugiau kaip 250 Afrikos valstybių migrantų, kuriuos į XIX a. pastatą atvedė Paryžiaus aktyvistai, rašoma „The Times“.

Jie klausėsi žymių mokslininkų iš geriausių Prancūzijos universitetų ir Raudonojo Kryžiaus vyresniųjų pareigūnų pranešimų. Tačiau, pasibaigus konferencijai, migrantai atsisakė palikti patalpas ir ten apsigyveno.

Praėjus penkioms savaitėms, migrantai, kurių skaičius išaugo iki maždaug 300, yra vis dar užėmę pastatą.

Gruodžio 10 d. prasidėjęs pastato užėmimas kelia įtampą vietos gyventojams ir parodo, kodėl šalyje migrantų klausimas kelia tiek daug nesutarimų, rašoma „The Times“.

Migrantai, daugiausia iš buvusių Prancūzijos Vakarų Afrikos kolonijų, taip pat kelia moralinę dilemą teatro trupei ir Paryžiaus socialistų vadovaujamai tarybai, kuriai priklauso pastatas.

Viena vertus, teatro trupė teigia, kad ji ruošiasi uždaryti verslą. Iki sausio 24 d. atšaukus visus spektaklius, teatro pajamos, kurių 70 proc. gaunamos iš bilietų pardavimo, o 30 proc. iš subsidijų, sumažėjo ir jis sunkiai gali padengti susidariusias išlaidas, įskaitant 60 darbuotojų atlyginimus.

Kita vertus, „būtų neįsivaizduojama, kad „Gaïté Lyrique“ galėtų išmesti šiuos žmones į gatvę vidury žiemos“, sakoma teatro pranešime.

Savo ruožtu taryba teigė ieškojusi kito būsto migrantams, bet jo neradusi, todėl norėtų, kad vyriausybė perimtų šią problemą iš jos rankų.

Pranešama, kad Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono centristų kabinetas ignoravo šį prašymą.

