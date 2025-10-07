Pareigūnas: Sirijos parlamento rinkimuose išrinktų moterų ir mažumų atstovų skaičius mažas

Tai pirmoji šalyje formuojama asamblėja po ilgamečio vadovo Basharo al Assado (Bašaro Asado) nuvertimo, nors rinkimų procesas kritikuojamas kaip nedemokratiškas.
Keli tūkstančiai vietos komitetų narių sekmadienį atidavė savo balsus, kad išrinktų asamblėjos narius, kurių įgaliojimai tęsis pustrečių metų.
Laikinasis prezidentas Ahmedas al Sharaa paskirs 70 atstovų į 210 narių parlamentą.
Kitus du trečdalius išrinko A. al Sharaa paskirtos rinkimų komisijos paskirti vietos komitetai, nors balsavimas kurdų kontroliuojamuose šiaurės rytuose ir Pietų Sirijoje esančioje as Suvaidos provincijoje, kurioje gyventojų daugumą sudaro druzai, buvo atidėtas.
Rinkimų komisijos atstovas Nawaras Najmehas spaudos konferencijoje sakė, kad tik 4 proc. iš 119 atrinktų narių buvo moterys, ir pažymėjo, kad šis skaičius „neatitinka moterų padėties Sirijos visuomenėje ir jų vaidmens politiniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime“.
Komisija buvo skelbusi, kad moterys sudarė 14 proc. iš daugiau nei 1,5 tūkst. kandidatų.
N. Najmehas teigė, kad tarp nugalėtojų yra tik du krikščionys, ir pavadino tokią reprezentaciją „silpna, atsižvelgiant į krikščionių dalį Sirijoje“.
Jis sakė, kad „galbūt prezidento trečdalis galėtų kompensuoti“ nepakankamą kai kurių Sirijos visuomenės narių atstovavimą, tačiau atmetė bet kokią kvotų sistemą.
Pirmasis šalyje žydų kilmės kandidatas nuo XX amžiaus penktojo dešimtmečio – sirų kilmės amerikietis Henry Hamra (Henris Hamra) – nebuvo išrinktas.
Sirijos pietuose esanti as Suvaidos provincija, kurioje liepą vyko kovos tarp priešininkių grupuočių, taip pat kurdų kontroliuojama šiaurė ir šiaurės rytai yra nekontroliuojamos Damasko ir procese nedalyvauja.
Kovo 10 dieną Sirijos kurdai ir Damaskas susitarė iki metų pabaigos į valstybės sudėtį integruoti kurdų administruojamas civilines ir karines institucijas šalies šiaurės rytuose, tačiau derybos dėl susitarimo įgyvendinimo įstrigo.
N. Najmehas teigė, kad „mes rimtai nusiteikę surengti papildomus balsavimus“, kad būtų užpildytos asamblėjos vietos, tačiau dėl vėlavimo įgyvendinti kovo 10-osios susitarimą „mes negalime nustatyti (balsavimo) Rakoje ir Hasakėje grafikų“.
Politikos ir teisių aktyvistė Nour al Jandali (Nur Džandali), kuri buvo atrinkta Sirijoje esančiame Homso mieste, sakė, kad naujiesiems įstatymų leidėjams „tenka didelė atsakomybė“.
Ji atkreipė dėmesį į iššūkius, su kuriais susidurs naujoji įstatymų leidžiamoji valdžia, įskaitant tai, „kaip atkurti laisve, pilietiškumu ir teisingumu grindžiamą valstybę“, ir pridūrė, kad „moterims turi būti suteiktas realus ir aktyvus vaidmuo“ rengiant viešąją politiką.
Pagal kovą paskelbtą laikinąją konstituciją būsimasis parlamentas vykdys įstatymų leidybos funkcijas, kol bus priimta nuolatinė konstitucija ir surengti nauji rinkimai.
