Pamatykite: per 1,5 minutės pavaizdavo visus Rusijos išpuolius Ukrainoje

Tai, kur per tris mėnesius smogė rusų raketos, pusantros minutės vaizdo klipe pavaizdavo Oleksandras Filoničevas. Jo sukurtoje animacijoje matyti, kad pirmosiomis karo dienomis Rusijos raketų atakos buvo paskirstytos daugmaž tolygiai po visą šalį, nors situacija liko palyginus rami Vakarų Ukrainoje.

The map of explosions caused by Russia in Ukraine since February 24. By @Liveuamap, Oleksandr Filonichev pic.twitter.com/J6kpYugVKr