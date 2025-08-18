Pakrančių apsauga: prie Turkijos krantų aptikti keturi negyvi migrantai

Incidentas įvyko prie Karaburuno pakrantės rajono, pranešė pakrančių apsaugos vadovybė. Pareigūnai išgelbėjo du migrantus ir rado keturis kūnus, dingusiųjų ieškojo pasitelkę sraigtasparnį, droną, penkias valtis ir didesnį laivą.
Kol kas neaišku, kiek migrantų vežė laivas ir iš kokių jie buvo šalių.
Daug migrantų leidžiasi į trumpą, bet pavojingą kelionę nuo Turkijos pakrantės iki netoliese esančių Graikijos Samo, Rodo ir Lesbo salų, tapusių patekimo į Europos Sąjungą vartais.
