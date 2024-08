Nuskendusi prabangi jachta prie Sicilijos krantų: pradėtas tyrimas prieš kapitoną

Per nelaimę praėjusį pirmadienį žuvo britų milijardierius Mike‘as Lynchas ir jo 18-metė duktė, taip pat dvi draugų sutuoktinių poros bei laivo virėjas. 15 žmonių pavyko išgelbėti.

Tyrėjų duomenimis, jachtą vandens viesulas užklupo apie 4.00 val. ryto. Ji nuskendo per kelias minutes. Spėjama, kad žuvusieji buvo užklupti miegantys savo kajutėse ir nesuspėjo išsigelbėti.

Per naujausią apklausą kapitono, anot pranešimų, be kita ko, buvo klausinėjama, ar nelaimės metu durys ir liukai buvo atidaryti ir kada buvo paskelbtas pavojus. Siekiama išsiaiškinti, ar per klaidą nebuvo paliktos atviros šoninės laivo durys. Tai galėtų paaiškinti, kodėl tiek daug vandens per tokį trumpą laiką pateko į jachtą, ir dėl to ji greitai nuskendo.

Tyrėjai apklausia ir kitus įgulos narius. Neatmetama, kad ir prieš kelis jų bus pradėtas tyrimas.