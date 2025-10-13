Nicolas Maduro šių metų Nobelio taikos premijos laureatę pavadino „demoniška ragana“

Šių metų Nobelio taikos premija M. C. Machado paskirta už „jos nenuilstamą darbą propaguojant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingos ir taikios pereigos nuo diktatūros prie demokratijos“, penktadienį paskelbė Norvegijos Nobelio komiteto Osle pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
Jungtinės Valstijos jau seniai priešinasi N. Maduro valdymui ir, sausio mėnesį į Baltuosius rūmus sugrįžus Donaldui Trumpui, dislokavo karo laivus Karibų jūroje netoli Venesuelos krantų.
Venesuelos prezidentas apkaltino šių metų Nobelio taikos premijos laureatę raginus surengti užsienio invaziją į šalį.
„Devyniasdešimt procentų gyventojų atmeta šią demonišką raganą“, – pareiškė N. Maduro, tačiau tiesiogiai nepaminėjo M. C. Machado.
Jis taip pat nekomentavo Nobelio taikos premijos, kuri buvo skirta jo politinei priešininkei.
„Mes norime taikos ir ją turėsime, bet taiką su laisve, su suverenitetu“, – sakė jis.
M. C. Machado sako, kad pritaria JAV kariniams manevrams netoliese esančiuose vandenyse. Nobelio premiją ji skyrė „kenčiantiems Venesuelos žmonėms“ ir D. Trumpui, kuris neslėpė ambicijų gauti šią premiją.
Šeštadienį duodama interviu televizijai „Fox News“, Venesuelos opozicijos lyderė negailėjo pagyrų JAV prezidentui.
Ji tvirtino, kad D. Trumpas nusipelno Nobelio taikos premijos, teigdama, jog jis prisidėjo prie aštuonių karų sprendimų ir pridurdama, kad jo veiksmai taip pat veda Venesuelą laisvės siekio link.
