„Negrąžinta“ bibliotekos knyga penkių vaikų mamai virto pragaru: teismas pateikė arešto orderį

Kaylee Morgan 2023 m. kovą iš Navasotos viešosios bibliotekos Grimeso apygardoje (Teksaso valstija, JAV) paėmė knygas apie Vincentą van Goghą. Ji sakė portalui „Fox News Digital“, kad iš tiesų grąžino visas pasiskolintas knygas, tačiau viena jų buvo per didelė, kad tilptų į grąžinimo dėžutę.

Iš teismo dokumentų, kuriuos gavo „Fox News Digital“, matyti, kad bendra dviejų knygų vertė buvo 60 JAV dolerių (55 eurų), tačiau K. Morgan buvo išrašyta 569 JAV dolerių (524 eurų) sąskaita. Daugiausia šios sumos sudaro baudos ir teismo mokesčiai.

„Jūsų arešto orderis yra AKTYVUS. Darykite ką nors dabar, kad išvengtumėte kalėjimo“, – rašoma dokumente.

Nežinojo, kad dokumentai neegzistuoja

Tačiau K. Morgan iki šiol nežinojo, kad egzistuoja kelių mėnesių senumo dokumentai. Moteris sakė, kad problemos prasidėjo, kai praėjusią savaitę ji nuėjo prasitęsti vairuotojo pažymėjimo.

REKLAMA

REKLAMA

„Taigi, įeinu pasikeisti dokumento ir man sako, kad negaliu atnaujinti vairuotojo pažymėjimo, nes turiu arešto orderį, ir aš garsiai nusijuokiu“, – sakė ji vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle „Facebook“.

REKLAMA

Ji pridūrė, kad yra šokiruota, nes nebuvo sustabdyta automobilyje ir neturėjo jokių baudų.

„Dažniausiai būnu namuose. Mokau vaikus namuose todėl visai nesudūriau galų, ką ji bandė pasakyti“, – pasakojo moteris.

Vietos teismas pasakė naujieną

Tada K. Morgan paskambino į vietos teismą pasiteirauti, kas atsitiko, ir jai buvo pasakyta, kad ji turi dvi negrąžintas bibliotekos knygas. Streso apimta moteris susitiko su teisėju.

„Tai taip kvaila. Taip kvaila. Man išduotas arešto orderis dėl negrąžintų bibliotekos knygų. Tai nėra netikra. Tai nėra išgalvota“, – sakė ji apstulbusi.

REKLAMA

REKLAMA

Per susitikimą su apygardos teisėju K. Morgan paaiškino, kad ji vaikus moko namuose ir tuo metu, kai reikėjo atsiskaityti už knygas, jai buvo sudėtingas nėštumas.

„Susitikime aiškinu, kad mes grąžinome knygas. Buvo viena, kuri buvo per didelė, kad tilptų į grąžinimo dėžę. Ir kai mes ją grąžinome, sistema neveikė, bet aš tikrai ją grąžinau, – sakė ji. – Ir tai knyga vėlavo daugiausia dvi savaites. Gal ir daugiau, bet aš buvau nėščia ir turėjau tam tikrų komplikacijų, be to, man buvo skirtas lovos režimas“.

Niekas nesuprato

Teisėjos reakcija nebuvo itin supratinga, sakė K. Morgan.

„Ji man pasakė, kad nenori girdėti mano pasiteisinimų, kad turiu prisiimti atsakomybę. Ji pasakė, kad tai, ką padariau negrąžindama bibliotekos knygų, yra tas pats, kas vogti iš parduotuvės“, – prisiminė K. Morgan.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji pridūrė, kad jos dokumentuose parašyta, kad ji pavogė vyriausybės turtą.

Teisėja pridūrė, kad orderis vis dar galioja ir K. Morgan negalės atnaujinti vairuotojo pažymėjimo, kol nesumokės 600 dolerių (553 eurų) baudos – didžiulės sumos penkiavaikei šeimai, turinčiai vienas pajamas.

K. Morgan sako, kad techniškai jai nebuvo įteiktas orderis, nes ji visiškai nežinojo apie jo egzistavimą.

„Teisėja pasakė, kad jie išdavė orderį ir kažkas už jį pasirašė, o aš pasakiau, kad tai ne aš, – sakė ji. – Aš jo nepasirašiau. Būčiau žinojusi, jei būčiau pasirašiusi orderį, nes nebūčiau vairavusi. Nenoriu patekti į kalėjimą. Paklausus kas pasirašė, teisėja pasakė, kad nesvarbu“.

K. Morgan sakė „Fox News Digital“, kad dėl šios situacijos sulaukė daug palaikymo, o nuo tada, kai paviešino šią situaciją, iš valdžios institucijų negirdėjo jokių atsakymų.