Naujausia Kremliaus pasaka: „Arba mes laimėsim, arba tai baigsis bloguoju visai žmonijai“

Kalbėdama apie Rusijos invaziją į Ukrainą, M. Simonian valstybinėje Rusijos televizijoje „Rossija 1“ pareiškė nematanti kito kelio – tik Rusijos pergalę arba žmonijos pabaigą.

„Visi jie tiki, kad Rusija tikrai pralaimės, o Vakarai būtinai laimės. Jie nesupranta, kad tai neįmanoma, paprasčiausiai neįmanoma, taip nebus. Arba tai baigsis bloguoju visai žmonijai, arba mes laimėsim. Trečio kelio čia nėra“, – tvirtino M. Simonian.

Meanwhile on Russian state TV: head of RT Margarita Simonyan predicts that either Russia will win against Ukraine, or "things will end badly for all of humanity." Simonyan, who studied in the US, tells Russians they should be rejoicing their children will never study in the West. pic.twitter.com/ZC0Zs5tH60