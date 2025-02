Naujausia informacija apie sudužusį lėktuvą Toronte: sužeista 15 žmonių

Pranešama, kad orlaivyje buvo beveik 80 žmonių. Nuo smūgio lėktuvas apsivertė aukštyn ratais.

Oro linijų bendrovės „Endeavor Air“ skrydis nr. 4 819 su 76 keleiviais ir keturiais įgulos nariais apie 15 val. 30 min. vietos (8 val. 30 min. Lietuvos laiku) leidosi didžiausiame Kanados didmiestyje iš Mineapolio, pranešė aviakompanija

Paramedikų tarnybos naujienų agentūrai AFP sakė, kad sužeista 15 žmonių, iš jų trys sužeisti sunkiai – vaikas, 60-metis vyras ir 40-metė moteris.

Visi sužeistieji, įskaitant ir nesunkiai sužeistus, greitosios pagalbos automobiliais arba sraigtasparniais buvo nugabenti į vietos ligonines, pranešė greitosios pagalbos tarnyba.

Per vietinę televiziją ir socialiniuose tinkluose buvo transliuojami dramatiški vaizdai iš apvirtusio lėktuvo.

Ugniagesiai, regis, lėktuvą, iš kurio veržėsi dūmai, gesino vandeniu.

„Toronto Pearsono (oro uostas) žino apie incidentą, įvykusį nusileidimo metu su „Delta Air Lines“ lėktuvu, skridusiu iš Mineapolio. Avarinės komandos reaguoja. Visi keleiviai ir įgulos nariai surasti“, – sakoma oro uosto įraše socialiniame tinkle „X“.

Socialinio tinklo „Facebook“ vartotojas Johnas Nelsonas, kuris teigė, kad skrido šiuo lėktuvu, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti sudužęs orlaivis, ir parašė: „Mūsų lėktuvas sudužo. Jis apvirto aukštyn kojomis“.

„Atrodo, kad dauguma žmonių sveiki. Mes visi išlipame“, – pridūrė jis.

„Delta Air Lines“ pranešė, kad oro linijų bendrovės „Endeavor Air“ vykdytas jungiamasis skrydis „pateko į incidentą“, ir pažadėjo pateikti daugiau informacijos, kai ją patvirtins.

„Pirminiais duomenimis, žuvusiųjų nėra“, – sakoma oro linijų bendrovės atstovo spaudai pranešime.

Televizijos naujienų pranešimuose teigiama, kad iš Mineapolio, JAV Minesotos valstijos, skridęs lėktuvas nusileidimo metu apvirto.

BREAKING- Toronto had a Delta flight flipped upside down. I got these photos from a friend on the plane. He’s okay. Minnesota to Toronto. pic.twitter.com/DeSoYAlsVo