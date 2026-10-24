Nairobyje sugriuvo statomas daugiaaukštis: ieškoma 7 dingusių žmonių

Nelaimė įvyko Istlio rajone. Nuotraukose iš įvykio vietos matyti susirinkusi didelė minia. Vietos žiniasklaidos duomenimis, po pastato griūties prasidėjo plėšikavimai.
Virš griuvėsių tvyrojo didžiuliai dulkių debesys. Pranešimuose pateikiama skirtinga informacija apie sugriuvusio pastato dydį. Kai kuriuose teigta, kad jis buvo 18 aukštų.
Dėl augančio Kenijos gyventojų skaičiaus sostinėje Nairobyje šiuo metu sparčiai plečiasi statybos. Aukštybiniai pastatai čia kyla per trumpą laiką.
Istlis yra tankiai apgyvendintas gyvenamasis ir komercinis rajonas, kuriame gyvena daug somaliečių imigrantų.
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