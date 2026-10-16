Mokykloje su ginklu siautėjusį 16-metį nukovė jį sekęs vyras: per plauką išvengė daugiau aukų

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Tragedija Oregono valstijos Bendo mieste. Šešiolikmetis užpuolikas su šautuvu įsiveržė į pradinę mokyklą ir nužudė tris vaikus – penkiametį, aštuonmetį ir vienuolikametį – su mokytoja. Septynerių metų vaikas ir dar vienas mokytojas sužaloti. Vietos gyventojai šokiruoti tokio įvykio.
„Niekada nemaniau, kad tai čia nutiks. – Kodėl? – Nes ši bendruomenė buvo labai rami. Bendas visiems žinomas kaip draugiškas miestas, mylintis visus“, – sakė gyventojas.
Miesto gyventojai ir mokyklos bendruomenė gedi aukų, jas prisimena uždegę žvakutes. Prie įvykio vietos žmonės neša gėles ir dega žvakutes.
Užpuoliką nukovė civilis
Apie 1 val. dienos pareigūnai gavo pranešimą, kad jaunuolis šaudo į automobilius ir eina mokyklos link.
„Remiantis pirminiais tyrimo duomenimis, užpuolikas įsiveržė į mokyklą, šaudydamas į užrakintas duris“, – kalbėjo Bendo policijos vadas Mike'as Krantzas.
Jaunuolis spėjo nušauti tris vaikus ir mokytoją, sunkiai sužaloti dar vieną vaiką ir pedagogą. Jis būtų spėjęs nušauti ir daugiau žmonių, jeigu ne jį persekiojęs vyras su ginklu.
„Įtariamąjį pašovė bendruomenės narys, kuris matė įtariamąjį, įeinantį į mokyklą, persekiojo jį mokykloje ir nušovė. Mūsų pareigūnai vėliau įėjo į pastatą ir patvirtino, kad įtariamasis yra negyvas“, – aiškino M. Krantzas.
Pareigūnai teigia kol kas nežinantys kruvino užpuolimo motyvų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.