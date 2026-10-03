Mirė Anatolijus Kašpirovskis

Anatolijus Kašpirovskis – sovietų psichoterapeutas. Jis itin išgarsėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai rengdavo parodomuosius masinės hipnozės ir „gydymo“ seansus, įskaitant ir per televiziją. 1993 metais jis buvo išrinktas Valstybės Dūmos deputatu, kaip LDPR partijos narys. Pastaraisiais metais jis kūrė savo „YouTube“ kanalą.
Televizijos laidų vedėjas A. Malachovas spalio 3 d. savo „Telegram“ kanale pranešė apie psichoterapeuto mirtį. „Dangaus karalystės!“ – parašė televizijos laidų vedėjas.
Vėliau apie žinomo pertvarkos laikotarpio „ekstrasenso“ mirtį pranešė „RIA Novosti“, remdamasi jo direktoriumi.
Anatolijui Kašpirovskiui buvo 87 metai. Skelbiama, kad būdamas 86-erių jis vėl tapo tėvu. Pastaraisiais metais jis buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo ir visiškai atsidavęs šeimai.
2025 metų lapkritį Anatolijus Kašpirovskis laukė skrydžio į Stambulą. Prie registracijos stalo psichoterapeutas prarado sąmonę. A. Kašpirovskis buvo hospitalizuotas įtariant mikroinsultą.
Kašpirovskio biografija
Anatolijus Michailovičius Kašpirovskis gimė 1939 m. rugpjūčio 11 d. Stavnycios kaime, Chmelnyckio srityje, Ukrainoje. Tėvas Michailas Jakovlevičius buvo kariškis, todėl šeima dažnai keldavosi iš vienos vietos į kitą. 1962 metais A. Kašpirovskis baigė Vynycios medicinos institutą, po to įsidarbino Vynycios psichiatrijos ligoninėje, kur išdirbo apie 25 metus.
20 amžiaus 7-ajame dešimtmetyje sovietinėje psichiatrijoje buvo pradėta tolti nuo griežtų metodų, ir A. Kašpirovskis pradėjo taikyti hipnozės bei įtaigos technikas. Jis gavo vadovybės leidimą vystyti savo požiūrį. 1974 metais A. Kašpirovskis atsisakė klasikinės hipnozės ir perėjo prie metodo, pagrįsto „dėmesio nukreipimu“. Jis teigė, kad žmogaus pasąmonėje egzistuoja organizmo būsenos „informacijos bankas“. Seanso užduotis – priversti psichiką savarankiškai surasti ir išgydyti pažeistas vietas.
1987 metais Anatolijus Michailovičius dirbo SSRS sunkiosios atletikos rinktinės psichoterapeutu. 1988–1989 metais vadovavo Respublikiniam psichoterapijos centrui Kyjive, o vėliau – Tarptautiniam psichoterapijos centrui Kyjive.
1988 metais A. Kašpirovskis pirmą kartą pademonstravo nuotolinio skausmo malšinimo techniką televizijos eteryje. Tikrasis žinomumas jį aplankė 1989 metais, kai sąjunginėje televizijoje pasirodė šeši televizijos seansai, kuriuos peržiūrėjo apie 300 mln. žmonių. Šiais metais jis rinkdavo pilnas sales gastrolėse, kalbėjo konferencijose. 1990 metais gavo Lenkijos televizijos premiją „Wiktory“ kaip reikšmingas televizijos veikėjas.
1993 metais A. Kašpirovskis kandidatavo į Rusijos Federacijos Valstybės Dūmą nuo LDPR partijos. Jis pateko į parlamentą, tačiau į frakciją nepateko, nes buvo JAV. Netrukus jis pasitraukė iš partijos. 1995 metais, per įkaitų užgrobimą Budionovske, jis dalyvavo derybose su Šamiliu Basajevu.
Nuo 1995 metų A. Kašpirovskis daugiausia gyveno JAV, rengė mokamus seansus. Tęsė pasirodymus Lenkijoje.
2024 metais buvo pranešta, kad Anatolijus Kašpirovskis atvyko į Maskvą ir rengia mokamus seansus. Tuomet komentare agentūrai „RIA Novosti“ Rusijos mokslų akademijos atstovai jo metodus pavadino antimoksliniais. „Vienareikšmiškai – į tai negalima žiūrėti kitaip, kaip tik į visišką antimokslą. Čia dviejų nuomonių būti negali. Visa tai iš visiškos fantastikos ir antimokslinių teorijų srities“, – buvo teigiama Rusijos mokslų akademijos pranešime.
Anatolijus Michailovičius buvo vedęs tris kartus. Pirmąją santuoką su mergina, vardu Valentina, jis sudarė 20 a. 7-ajame dešimtmetyje. Porai gimė dukra Elena ir sūnus Sergejus. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje sutuoktiniai išsiskyrė. Antrą kartą A. Kašpirovskis vedė savo gerbėją Iriną 1992 metais. Sutuoktiniai išsiskyrė 2014 metais. Trečiąja psichoterapeuto žmona 2024 metais tapo Gulizara Čalbašova, kuri ilgą laiką dirbo jo padėjėja. Jų romanas prasidėjo dar 2000-aisiais, tačiau oficialiai santykius pora įregistravo tik po 20 metų. 2025 metų rugpjūtį jiems gimė dukra Elina.
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