Maskva skęsta: antrą kartą per savaitę Rusijos sostinę užtvindė galingos liūtys

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti užtvindytos automobilių stovėjimo aikštelės, automobiliai, važiuojantys per užtvindytus viadukus, ir pėstieji, brendantys per užtvindytas požemines perėjas.

Maskvoje lyti turėtų visą dieną. Tuo tarpu vietos transporto departamentas ragina gyventojus vengti važiuoti automobiliais ir, jei įmanoma, naudotis viešuoju transportu.

Floodwaters overtook some areas of Moscow for a second time in a week on Monday after intense thunderstorms and heavy rain swept across the Russian capital.



