Lietuvė sužeista per laivo sprogimą dideliame Ispanijos uoste

Anot „The Mirror“, sužeistieji „patyrė siaubingų nudegimų“, jų tiksli sveikatos būklė kol kas nėra aiški. Taip pat žinoma, kad nukentėjo mažiausiai dar du žmonės, vienas iš jų – britų turistas.

37-erių metų britas ir 31-erių metų lietuvė, patyrę veido nudegimus, buvo skubiai nugabenti į Torevjejos ligoninę. Trečiasis asmuo, 34 metų ispanas, patyręs sunkių nudegimų, buvo nuskraidintas į Valensijos ligoninę.

Nelaimė įvyko pramoginiame uoste Kabo Roige, populiariame emigrantų ir poilsiautojų mieste į pietus nuo Torevjejos. Policija pranešė, kad šiuo metu incidentą vertina kaip nelaimingą atsitikimą.

„Vakar prieš 10 val. ryto skubios pagalbos koordinavimo centras gavo pranešimą. Gautais skambučiais buvo pranešta, kad Cabo Roigo uoste esančiame pramoginiame laive galimai įvyko sprogimas“, – cituojami pareigūnai.

Boat Explosion in Cabo Roig, Costa Blanca Injures Three Individuals, Including British Tourist - Three individuals, including a British tourist, were injured in a boat explosion at the port of Cabo Roig, a popular spot for expatriates and holidaymakers....https://t.co/wkjO1I5Yo6