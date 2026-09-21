Lenkijos pasienyje įkliuvo lietuvis: prabangiu „Audi“ bandė išvykti į Baltarusiją

Palenkės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai iš Kuznicos užkardos atgavo pavogtą „Audi Q8“, kurio vertė siekia beveik 355 tūkst. zlotų (apie 82 tūkst. eurų).
Kuznicos kelio pasienio kontrolės punkto teritorijoje Sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė 58 metų lietuvį, kuris bandė išvežti iš Lenkijos „Audi Q8“. Kontrolės metu paaiškėjo, kad transporto priemonė Šengeno informacinėje sistemoje nurodyta kaip pavogta Lenkijos teritorijoje. Automobilį bandyta išvežti į Baltarusijos teritoriją.
„2023 metais pagamintas automobilis, kurio orientacinė vertė siekia apie 355 tūkst. zlotų (apie 82 tūkst. eurų), buvo paimtas. Taip pat sulaikytas vairuotojas. Byla perduota policijai tolesniam tyrimui“, – Lenkijos žiniasklaidoje cituojama Palenkės sienos apsaugos tarnybos būrio atstovė spaudai Katarzyna Zdanowicz.
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