Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kone 1 tūkst. žygeivių pasiekė saugią vietą po pūgos prie Everesto

2025-10-08 08:32 / šaltinis: BNS
2025-10-08 08:32

Beveik tūkstantis žygeivių ir pagalbinio personalo grįžo į saugią vietą po to, kai dėl savaitgalį iškritusio gausaus sniego jie buvo įstrigę Tibeto plynaukštėje netoli Everesto kalno, antradienį pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida.

Everestas (nuotr. pranešimo spaudai)

Beveik tūkstantis žygeivių ir pagalbinio personalo grįžo į saugią vietą po to, kai dėl savaitgalį iškritusio gausaus sniego jie buvo įstrigę Tibeto plynaukštėje netoli Everesto kalno, antradienį pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida.

REKLAMA
0

Pastaraisiais metais turizmas šioje didžiulėje aukštikalnių vietovėje Kinijos vakariniame pakraštyje išaugo, o lauko pramogų entuziastai plūdo į garsiąsias žygių vietas šių metų aštuonių dienų nacionalinėms šventėms, kurios baigiasi trečiadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau savaitgalį siautėjusi smarki pūga užsnigo stovyklas ir apsunkino keliones, tad prireikė didelio masto gelbėjimo operacijos, kurioje dalyvavo ugniagesiai gelbėtojai, arkliai, jakai ir dronai.

REKLAMA
REKLAMA

Iš viso „580 žygeivių ir daugiau nei 300 darbuotojų, įskaitant vietos gidus ir jakų piemenis, saugiai atvyko“ į netoliese esantį miestelį, antradienio vakarą pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.

REKLAMA

„Vietos darbuotojai tvarkingai organizuoja jų grįžimo keliones“, – teigiama pranešime.

Jų grįžimas į saugią vietą užbaigia gelbėjimo pastangas kalnuotame Kinijos regione, nors netikėtos ekstremalios sąlygos padarė daugiau žalos netoliese esančiose vietovėse.

Kaimyninės Činghajaus provincijos kalnuose vienas žygeivis mirė nuo hipotermijos ir aukščio ligos, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kitapus sienos Nepale ir Indijoje smarkių liūčių sukeltos nuošliaužos ir potvyniai nusinešė daugiau nei 70 žmonių gyvybes, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų