Po pūgos ant Everesto kalno išgelbėta mažiausiai 350 turistų

Pranešta, kad gelbėjimo komandos saugiai nuvežė grupę į artimiausią gyvenvietę Kudangą.
Anksčiau buvo pranešta, kad beveik 1000 žmonių įstrigo maždaug 4900 metrų aukštyje rytinėje kalno pusėje. Audra apgadino jų palapines, privažiavimo kelius užvertė gausus sniegas.
Kiek žmonių vis dar yra įstrigę ant Everesto, kol kas neaišku. Valstybinė naujienų platforma „Jimu Xinwen“ pranešė, kad yra aukų, bet ši informacija nepatvirtinta.
