Koliziejų keverzonėmis išniekinusio turisto tapatybė nustatyta: sugėdintas tik nusijuokė

Ivanas D. Didžiojoje Britanijoje pasirinkęs kitą pavardę, yra fitneso instruktorius, gyvenantis Bristolyje, rašoma britų žiniasklaidoje.

„Metro“ skelbiama, kad 27-erių Ivaną Romoje bekeverzojantį ant sienos išraižą „Ivan and Hayley 23“ nufilmavo atsitiktinai ėjęs amerikietis turistas Ryanas Lutzas.

Vaizdo įraše girdėti, kaip Ryanas sako: „Ar tu rimtai, žmogau? Tai nesąmonė, žmogau. Kvailas asile“.

Apšauktas vyras, kuris, kaip teigiama, yra Bristolyje gyvenantis Ivanas, atsisuka į Ryaną ir nusišypso, o tada vėl nukreipia savo dėmesį į sieną. Nustatyta ir vaizdo įraše šalia stovinčios moters tapatybė. Tai 33-ejų Hayley B., kuri gyvena kartu su Ivanu.

➡️➡️ W A N T E D ⬅️⬅️



Ivan the Terrible



He'll have to face the lions in the #Colloseum...🤔#Rome #Italy pic.twitter.com/2M28KDVxEM