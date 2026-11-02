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Kilus konstitucinei krizei, Donaldas Tuskas ragina Lenkijos prezidentą patvirtinti teisėjus

2026-11-02 17:39 / šaltinis: BNS
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2026-11-02 17:39
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Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį paragino konservatyvių pažiūrų nacionalistą prezidentą Karolį Nawrockį patvirtinti parlamento išrinktus aukščiausiojo šalies teismo teisėjus, praėjusią savaitę teismo rūmų prieigose pasiekus kulminaciją konstitucinei krizei.

Donaldas Tuskas (BNS nuotr.)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį paragino konservatyvių pažiūrų nacionalistą prezidentą Karolį Nawrockį patvirtinti parlamento išrinktus aukščiausiojo šalies teismo teisėjus, praėjusią savaitę teismo rūmų prieigose pasiekus kulminaciją konstitucinei krizei.

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Būtina, kad „prezidentas pripažintų Seimo teisėtai išrinktus teisėjus, nes taip numato Konstitucija“, socialiniame tinkle „X“ rašė D. Tuskas, pridurdamas, kad K. Nawrockis turėtų leisti jiems eiti pareigas Tribunole.

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Vyriausybės vadovas pridūrė, kad atsisakydamas tai daryti prezidentas renkasi „jėgos konfrontaciją“, „kuri Lenkijai gali labai brangiai kainuoti“.

Buvęs Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas D. Tuskas, 2023 metais grįžęs į valdžią, pažadėjo išspręsti šią konstitucinę krizę.

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Nors parlamentas išrinko naujus teisėjus, ne visiems buvo leista prisiekti prezidento akivaizdoje, o teismą tebekontroliuoja nacionalistinė opozicija.

Krizė dėl aukščiausiojo šalies teismo tęsiasi nuo 2015-ųjų.

Paskyrimai į šį teismą tapo itin politizuoti, todėl vietos ir tarptautinės institucijos ėmė abejoti jo nepriklausomumu.

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Teismas buvo Briuselio ir nacionalistinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) priešpriešos centre pastarajai būnant valdžioje 2015–2023 metais.

2015 metais PiS vyriausybė į teismą paskyrė politiškai angažuotus teisėjus, kurių nepripažįsta nei ES, nei dabartinis centro dešiniųjų premjeras D. Tuskas.

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Su teismu susijusios problemos sparčiai paaštrėjo praėjusios savaitės pabaigoje, kai aplink Lenkijos aukščiausiąjį teismą buvo dislokuota policija, o teisminės ir politinės institucijos ėmėsi veiksmų, turinčių įtakos jo vadovybei.

Savaitėmis vietoje budėję konservatyvūs demonstrantai ir Lenkijos dešiniosios bei kraštutinių dešiniųjų opozicijos nariai pasmerkė vyriausybės veiksmus kaip „valstybės perversmą“, tuo tarpu proeuropietiška valdančioji koalicija tvirtino, kad šie veiksmai buvo būtini teisinei valstybei išsaugoti.

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Lenkijos teisingumo ministras ir generalinis prokuroras Waldemaras Zurekas paragino panaikinti su PiS siejamo teismo pirmininko teisinę neliečiamybę, o valdančiosios daugumos neseniai paskirta teisėja pareiškė, kad eis laikinai einančios pirmininko pareigas funkcijas, ir nušalino pirmininką Bogdaną Swieczkowskį (Bogdaną Svienčkovskį).

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Teisėsaugos pajėgos aplink teismą buvo dislokuotos tuo metu, kai K. Nawrockis skrido lėktuvu į Senegalą.

Jis nedelsdamas pasuko atgal ir vakare nuvyko į teismą bei buvo pasitiktas lauke susirinkusių demonstrantų audringais plojimais.

Šeštadienį prezidentas sušaukė konsultacijas su politiniais lyderiais, kurios apčiuopiamų rezultatų nedavė.

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Tą pačią dieną Europos Komisija (EK) parėmė D. Tuską, ragindama K. Nawrockį patvirtinti teisėjų paskyrimą, kad būtų išspręsta aklavietė.

Laikinai teismo pirmininko pareigas einanti Anna Korwin-Piotrowska (Ana Korvin-Piotrovska), kurios nepripažįsta nei buvęs jo vadovas B. Swieczkowskis, nei nacionalistinė opozicija, nei valstybės vadovas, antradieniui sušaukė bendrąjį Teismo posėdį.

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