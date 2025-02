KGB užverbavo Donaldą Trumpą dar 1987-aisiais, „Krasnov“ slapyvardžiu ‒ buvęs Kazachstano saugumo vadas Alnuras Musajevas

„1987 m. tarnavau SSRS KGB 6-ojoje valdyboje Maskvoje. Svarbiausia 6-osios valdybos darbo sritis buvo verslininkų iš kapitalistinių šalių verbavimas.

Būtent tais metais mūsų valdyba užverbavo 40-metį verslininką iš Jungtinių Amerikos Valstijų Donaldą Trumpą, „Krasnov“ slapyvardžiu“, ‒ savo „Facebook“ paskyroje rašė A. Musajevas.

Įdomu tai, kad apie JAV prezidento ryšius su Rusija jis rašė dar 2018 m. Tuomet jis teigė, kad „Donaldas Trumpas sėdi ant FSB kabliuko ir vis giliau ir giliau ryja masalą“.

„Tai liudija daugybė žiniasklaidoje paskelbtų netiesioginių faktų. Yra tokia sąvoka kaip objekto verbuojamumas. Iš savo operatyvinio darbo KGB-KNB patirties galiu tvirtai pasakyti, kad D. Trumpas priklauso puikiai užverbuojamų žmonių kategorijai. Neabejoju, kad Rusija turi JAV prezidento kompromatą, kad Kremlius daugelį metų stūmė D. Trumpą užimti pagrindinės pasaulio galybės prezidento postą“, ‒ rašė jis tuomet.

Where was Donald Trump today in 1987?



He wasn't celebrating Indepence Day with his family. He wasn’t even in the United States.



He was in Moscow, meeting with Soviet intelligence agents.



This is the story of the KGB’s recruitment of Donald Trump. 🧵 pic.twitter.com/0PXgN8EO3h