Keturi vyrai, sulaikyti dėl projekcijos ant Vindzoro pilies sienos, paleisti už užstatą

Keturi vyrai, kurių amžius nuo 36 iki 60 metų, po antradienio vakarą parodyto įspūdingo vaizdo ant karališkosios rezidencijos sienos buvo sulaikyti įtariant juos piktybine komunikacija, pranešė Temzės slėnio policija (TVP).
Pasak pareigūnų, trečiadienio vakarą jie buvo paleisti už užstatą iki gruodžio 12 dienos, kol bus tęsiamas tyrimas.
„Sulaikytųjų atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl kelių galimų nusikalstamų veikų, įskaitant piktybinę komunikaciją ir viešosios tvarkos trikdymą“, – sakė TVP atstovas spaudai.
Devynių minučių trukmės filme, kurį sukūrė britų politinės kampanijos grupė „Led By Donkeys“, buvo apžvelgta JAV prezidento ryšių su J. Epsteinu istorija, įskaitant neseniai JAV įstatymų leidėjų paviešintus dokumentus, kuriuose, kaip teigiama, yra D. Trumpo laiškas pedofilui finansininkui 50-ojo gimtadienio proga.
Filmo projekcija buvo rodoma iš viešbučio kambario, kurio langai atsiveria tiesiai į pilį, kaip „taikaus protesto aktas“, trečiadienį sakė aktyvistų grupės atstovas spaudai.
„Mano kolegos buvo suimti už piktybinę komunikaciją, ir tai yra absurdas, nes anksčiau esame surengę 25 ar 30 projekcijų, bet niekas niekada nebuvo sulaikytas“, – naujienų agentūrai PA sakė atstovas.
„Taigi staiga, kadangi tai Trumpas, sulaukėme tokios reakcijos, kuri stebina, nuvilia ir yra labai jau griežta policijos reakcija, – sakė jis. – Manau, kad jie buvo sulaikyti dėl to, kad sugėdino Donaldą Trumpą.“
Trečiadienį Vindzoro pilyje JAV prezidentą ir jo žmoną Melanią priėmė karalius Karolis III ir karalienė Kamila.
D. Trumpas per jo garbei surengtą banketą pagerbė Amerikos ir Jungtinės Karalystės santykius, sakydamas, kad žodis „ypatingi“ toli gražu nepakankamas“.
Per D. Trumpo susitikimus nebuvo jokių viešų renginių, nes 47-ajam JAV prezidentui, kuris pats vos per metus patyrė du pasikėsinimus, po jo sąjungininko Charlie Kirko nužudymo svarbiausia buvo saugumas.
Londono centre tūkstančiai žmonių protestavo prieš istorinį antrąjį JAV lyderio valstybinį vizitą.
Kai kas laikė plakatus su užrašu „Ne rasizmui, ne Trumpui“, o kiti nešėsi D. Trumpo-pikto oranžinio kūdikio pavidalo balionus – 6 metrų aukščio pripučiamo baliono, tapusio demonstracijos simboliu per pirmąjį prezidento valstybinį vizitą JK 2019 m., mažesnes kopijas.
