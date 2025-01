Svarbiausia informacija:

09:55 | Ukrainos partizanų smūgis Rusijos kariuomenės užnugaryje: diversija netoli aprūpinimo mazgo sutrikdė aprūpinimą amunicija

ATEŠ (tai karinis partizaninis judėjimas okupuotose Ukrainos teritorijose, taip pat Rusijos teritorijoje, sukurtas ukrainiečių ir Krymo totorių 2022 m. rugsėjį po Rusijos karinės invazijos į Ukrainą 2022 m.) agentai sabotavo geležinkelį netoli raketų ir artilerijos sandėlio Tverės srityje.

Sabotažas buvo įvykdytas netoli Staraja Toropos kaimo. Ši geležinkelio atkarpa naudojama Rusijos kariuomenei aprūpinti šaudmenimis iš 23-ojo ir 107-ojo arsenalų. 107-ajame arsenale saugomos balistinės raketos „Iskander“, raketos „Tochka-U“, taip pat didelio kalibro artilerijos sviediniai ir šaudmenys, skirti „Smerch“ ar „Grad“ sistemoms.

Už 16 km nuo Toropeco esančiame 23-iajame arsenale saugomos didelės tankų ir artilerijos sviedinių, didelės sprogstamosios galios minų ir minosvaidžių amunicijos atsargos, taip pat prieštankinės raketos ir valdomoji amunicija, užtikrinanti didžiąją dalį Rusijos pajėgų logistikos.

Sabotažas sutrikdė svarbią tiekimo liniją ir apsunkino šaudmenų tiekimą okupantams, pažymima UNIAN pranešime.

07:39 | Ekspertai: už vieną kvadratinį Ukrainos kilometrą rusai praranda po šimtą žmonių

Ukrainiečių projektas „DeepState“ naujausiame atnaujintame fronto linijos žemėlapyje nurodo, kad rusai užėmė likusius Kurachovės gyvenamuosius rajonus ir įžengė į pramoninę zoną į vakarus nuo jų.

Kovos Kurachovės miesto ribose vyksta jau du mėnesius, nuo lapkričio pradžios.

Ukrainos karinis tinklaraštininkas Bohdanas Mirošnikovas sausio 1 d. vakare teigė, kad Kurachovėje vis dar vyksta kovos dėl privataus sektoriaus likučių, o į šiluminės elektrinės teritoriją kol kas pateko tik rusų diversinės ir žvalgybinės grupės.

JAV Karo tyrimų instituto (ISW) ekspertai apskaičiavo, kad 2024 m. rusai už vieno kvadratinio kilometro Ukrainos teritorijos užėmimą vidutiniškai netekdavo po 102 žmones. Bendras praėjusiais metais užimtos Ukrainos teritorijos plotas, taip pat Kursko sritis, kurios kontrolę susigrąžino Rusijos pajėgos, sudarė 4168 kvadratinius kilometrus. Tuo pat metu, Ukrainos kariuomenės vyriausiojo vado Oleksandro Syrskio vertinimu, rusų žmonių nuostoliai per šį laikotarpį siekė 427 tūkst. žmonių.

Tuo pat metu 56,5 proc. teritorinių užgrobimų 2024 m. Rusija įvykdė rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Lapkričio mėnesį, kai buvo pasiektas pats pikas, rusai per dieną vidutiniškai užgrobdavo po 27,96 kv. km Ukrainos teritorijos. Gruodį Rusijos puolimo tempas sulėtėjo iki 18,1 kvadratinio kilometro per dieną. Tuo pat metu gruodžio mėn. padidėjo Rusijos vidutiniai dienos personalo nuostoliai, kurie lapkričio mėn. pasiekė istoriškai aukščiausią lygį – 1 523 per dieną (Ukrainos vertinimais). Pasak Oleksandro Syrskio, paskutinę gruodžio savaitę rusai kasdien prarasdavo po 1 700 žmonių.