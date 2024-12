Kalakutų kiaušiniai – kodėl mes jų nerasime prekybos centruose?

Vien Jungtinėse Valstijose yra apie 2,5 tūkst. kalakutų ūkių, tačiau jų dedami kiaušiniai į prekybos rinką nepatenka.

Vištos gali dėti kiaušinius beveik kasdien, kai tuo tarpu kalakutas vieną kiaušinį gali duoti kas 24-32 valandas, todėl prekiauti jais paprasčiausiai neverta.

Be to, kalakutai iki kiaušinių dėjimo amžiaus subręsta per septynis mėnesius, o vištos – per penkis mėnesius, todėl paukščių augintojams, kurie tikisi pardavinėti kiaušinius, kalakutai nėra tokie patrauklūs.

Taip pat, kalakutų išlaikymas nėra pigus, nes jiems auginti reikia papildomos erdvės ir maisto.

Vis dėlto, kalakutų kiaušiniai yra valgomi. Jų skonis labai panašus į vištų kiaušinius, tik yra šiek tiek didesni, su kietesniu lukštu ir storesne membrana.

REKLAMA

REKLAMA

Pingvinų kiaušiniai

Nors atrodo, jog valgyti kalakutų kiaušinius nėra įprasta, vis dėlto, žmonės yra išbandę net pingvinų kiaušinius, kurių paprastai prekybos centruose mes atrasti negalime.

REKLAMA

Pasak Kembridžo universiteto (Jungtinė Karalystė) „Scott Polar Research“ poliarinių tyrimų instituto darbuotojo Roberto Headlando, pingvinų kiaušinių skonis yra „panašus į žuvies, kadangi didžiąją jų mitybos raciono dalį sudaro kriliai“.

Tačiau Donaldas Morrisonas, gyvenantis Folklando salose, pasakojo, kad iš jų galima pasigaminti puikių patiekalų.