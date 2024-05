Jūsų slaptažodį įmanoma nulaužti vos per 37 sekundes: paaiškino, kaip to išvengti

Paprastą aštuonių simbolių slaptažodį, yra įmanoma nulaužti vos per 37 sekundes, tačiau 16 simbolių slaptažodžiui nulaužti prireiks daugiau nei šimtmečio. IT įmonės „Hive Systems“ duomenimis, atnaujinus ilgesnį slaptažodį į tokį, kurį sudaro raidžių, skaičių ir simbolių derinys, gali pailgėti laikas, per kurį įsilaužėlis gali jį nulaužti, net ir tobulėjant slaptažodžių šifravimo priemonėms.