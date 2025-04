JAV sveikatos sistema vėl „sužibėjo“: ekspertus glumina statistiniai duomenys

Per tą patį dešimtmetį, kai JAV padaugėjo išvengiamų mirčių, visose kitose tyrime dalyvavusiose šalyse jų sumažėjo vidutiniškai beveik 23 mirtimis 100 tūkst. gyventojų.

Tarp Europos Sąjungos šalių nuo 2009 m. iki 2019 m. išvengiamų mirčių 100 tūkst. gyventojų vidutiniškai sumažėjo 25 mirtimis.

JAV šis padidėjimas atskirose valstijose labai skyrėsi – nuo 5 išvengiamų mirčių Niujorke iki 100 mirčių 100 tūkst. gyventojų Vakarų Virdžinijoje.

Pranešama, jog nė vienoje valstijoje išvengiamų mirčių skaičius nesumažėjo.

JAV mirtingumo padidėjimą labiausiai lėmė mirtys dėl išorinių priežasčių

Išvengiamas mirtingumas – tai jaunesnių nei 75 metų žmonių mirtys dėl išvengiamų priežasčių, kurias galima pašalinti taikant tam tikras sveikatos priemones, jos stiprinimo veiklą, arba dėl pagydomų atvejų, į kuriuos reaguojant laiku, suteikiama veiksminga medicininė pagalba, pavyzdžiui, mirtys nuo apendicito.

Tyrime buvo nagrinėjamas išvengiamas mirtingumas 50 JAV valstijų ir Kolumbijos apygardoje bei 40 dideles pajamas gaunančiose šalyse.

JAV mirtingumo padidėjimą labiausiai lėmė mirtys dėl išorinių priežasčių, tokių kaip eismo įvykiai, žmogžudystės, savižudybės, narkotikai ir alkoholis.

Iš išorinių priežasčių 71 proc. išvengiamų mirčių padidėjimo lėmė su narkotikais susijusios mirtys.

REKLAMA

REKLAMA

Priešingai, daugumoje lyginamųjų šalių išvengiamų mirčių skaičius sumažėjo.

„Atrodo, kad kitose šalyse sveikatos būklė gerėja didėjant sveikatos priežiūros išlaidoms, o JAV valstijose toks ryšys neegzistuoja, todėl kyla klausimų dėl JAV sveikatos priežiūros išlaidų efektyvumo“, – rašė tyrimo autoriai.

REKLAMA

Tyrime, kuriam vadovavo Irene Papanicolas iš Brauno universiteto, taip pat dalyvavo Harvardo universiteto visuomenės sveikatos ir medicinos mokslininkai.

Be to, tyrime nagrinėti išvengiamo mirtingumo skaičiai 2019-2021 m., per kuriuos išvengiamas mirtingumas padidėjo visose JAV valstijose ir daugumoje lyginamųjų šalių.

Tai lėmė beveik vien tik mirtys dėl „COVID-19“, kurios, kaip teigiama tyrime, buvo priskirtos prie išvengiamų.