JAV sudužo naikintuvas F-16

„Teksaso oro nacionalinės gvardijos naikintuvas F-16 „Fighting Falcon“, priskirtas 149-ajam naikintuvų sparnui (...), sudužo per įprastą mokomąją misiją“ netoli Travers Sičio, sakoma dalinio pranešime jo paskyroje tinkle „Facebook“.
Mičigane sudužo JAV naikintuvas F-16, pilotas katapultavosi
„Pilotas sėkmingai katapultavosi iš orlaivio. Incidentas tiriamas“, – priduriama jame, nepateikiant daugiau informacijos.
Grand Traverso apygardos ekstremaliųjų situacijų valdymo tarnyba Mičigane „Facebook“ pranešė, kad „dėl lėktuvo sudužimo galioja evakuacijos nurodymas“.
Gary Petersas (Garis Pitersas), vienas iš dviejų šios šiaurinės valstijos JAV senatorių, socialiniame tinkle „X“ pareiškė „žinąs apie lėktuvo katastrofą netoli Travers Sičio“ ir „atidžiai stebįs situaciją, mums stengiantis gauti daugiau informacijos apie šį incidentą“.
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