JAV siaučia katastrofiška stichija: gyventojams – kraupūs nurodymai, tarnybos ruošiasi blogiausiam

Majamyje įsikūręs Nacionalinis uraganų centras pranešė, kad „Helene“ Floridai smogė apie 23.10 val. vietos laiku.

Meteorologijos tarnyba nurodė, kad galimi 225 km/h vėjo gūsiai ir staigūs potvyniai.

Floridos gubernatorius Ronas DeSantis žurnalistams pranešė, kad vienas žmogus žuvo važiuodamas greitkeliu, ant jo automobilio užkrito ženklas.

„Kai rytoj ryte floridiečiai pabus, pabusime valstijoje, kurioje, labai tikėtina, buvo papildomų aukų. Ir, be abejo, bus patirta materialinių nuostolių“, – sakė jis.

„Bus žmonių, kurie dėl šios audros neteks savo namų. Todėl prašome nepamiršti šių žmonių, laikyti juos savo maldose“, – pridūrė R. DeSantis.

Florida authorities are conducting emergency evacuations of the state's residents because of the approach of the devastating Hurricane Helen. At the moment 70 thousand people have already been evacuated. pic.twitter.com/j9kxHKXSFq