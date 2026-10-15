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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV persigalvojo: egzekucija nebus tiesiogiai transliuojama

2026-10-15 18:04 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 18:04
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad mirties bausme nuteisto karinės bazės šaulio sušaudymas nebus tiesiogiai transliuojamas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas EPA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad mirties bausme nuteisto karinės bazės šaulio sušaudymas nebus tiesiogiai transliuojamas.

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Šiuo sprendimu D. Trumpas atšaukė gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho planą, sukėlusį abiejų partijų ir tarptautinį pasipiktinimą.

Donaldas Trumpas: Fort Hudo šaulio egzekucija nebus tiesiogiai transliuojama

„Jis mirs, kaip ir numatyta, nuo sušaudymo būrio (kulkų), tačiau šis įvykis nebus transliuojamas“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas ir pridūrė, kad „egzekuciją asmeniškai galės stebėti artimiausi aukų šeimos nariai, jei jie taip nuspręstų“.

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Jungtinės Tautos (JT) praėjusią savaitę sakė, kad JAV pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti nuteisto žudiko Nidalo Hasano mirties bausmės vykdymą prilygtų kankinimui.

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P. Hegsethas kiek anksčiau oficialiose Pentagono paskyrose socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše teigė, kad N. Hasanui „bus paskirtas karių būrys sušaudymui, kaip ir turėtų būti, ir mes užtikrinsime, kad žmonės galėtų tai stebėti, kad tai būtų vieša“.

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JAV kariuomenės psichiatras N. Hasanas 2009 metais Fort Hudo bazėje nušovė 13 žmonių. Karo tribunolo prisiekusieji 2013 metais jam skyrė mirties bausmę.

N. Hasanas teismo proceso metu nusprendė gintis pats, tačiau neiškvietė jokių liudytojų, nedavė jokių parodymų ir nebandė neigti kaltinimų. Teismo paskirti gynėjai išreiškė susirūpinimą, kad jis pats norėjo mirties bausmės.

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N. Hasaną nuteisusiam teismui buvo pranešta, kad jis nepritarė JAV kariuomenės vykdytai Irako ir Afganistano okupacijai bei internetu bendravo su įtariamu „al Qaeda“ veikėju, radikaliu dvasininku Anwaru al Awlakiu (Anvaru Avlakiu) – JAV piliečiu, vėliau nukautu per amerikiečių drono smūgį Jemene.

N. Hasano mirties bausmė bus pirmoji nuo 1961 metų, įvykdyta JAV kariuomenės.

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