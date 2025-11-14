 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV patvirtino pirmąjį nuo Trumpo sugrįžimo į valdžią ginklų pardavimą Taivanui

2025-11-14 09:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:13

Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtino 330 mln. dolerių vertės karinės įrangos pardavimą Taivanui – pirmąjį nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, penktadienį pranešė salos užsienio reikalų ministerija. 

Kinija Taivano sąsiauryje pradėjo kovinio šaudymo pratybas

0

Vašingtonas yra didžiausias ginklų tiekėjas Taipėjui ir pagrindinis atgrasymo veiksnys nuo Kinijos, galinčios užpulti demokratiškai valdomą salą, nors Taivano pretenzijų į valstybingumą nepripažįsta. Pekinas laiko Taivaną savo teritorija ir grasina panaudoti jėgą, kad atsiimtų salą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai pirmas kartas, kai naujoji Trumpo administracija paskelbė apie ginklų pardavimą Taivanui“, – pranešė Taivano užsienio reikalų ministerija, kai JAV Valstybės departamentas patvirtino paketą. 

Taivanas paprašė nestandartinių komponentų, atsarginių dalių ir detalių remontui, įvairių medžiagų ir priedų, taip pat paramos remontuojant F-16, C-130 ir vietos gynybos naikintuvus, sakoma JAV gynybos ir saugumo bendradarbiavimo agentūros paskelbtame pranešime. 

Taivano prezidento Lai Ching-te vyriausybė pažadėjo didinti gynybos išlaidas, Kinijai tęsiant karinį spaudimą aplink salą. 

Taivanas turi savo gynybos pramonę, tačiau tebėra labai priklausomas nuo JAV ginklų ir konflikto su Kinija atveju salos kariuomenės pajėgumai smarkiai nusileistų Kinijos.

