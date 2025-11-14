JAV patvirtino pirmąjį nuo Trumpo sugrįžimo į valdžią ginklų pardavimą Taivanui

Vašingtonas yra didžiausias ginklų tiekėjas Taipėjui ir pagrindinis atgrasymo veiksnys nuo Kinijos, galinčios užpulti demokratiškai valdomą salą, nors Taivano pretenzijų į valstybingumą nepripažįsta. Pekinas laiko Taivaną savo teritorija ir grasina panaudoti jėgą, kad atsiimtų salą.
„Tai pirmas kartas, kai naujoji Trumpo administracija paskelbė apie ginklų pardavimą Taivanui“, – pranešė Taivano užsienio reikalų ministerija, kai JAV Valstybės departamentas patvirtino paketą.
Taivanas paprašė nestandartinių komponentų, atsarginių dalių ir detalių remontui, įvairių medžiagų ir priedų, taip pat paramos remontuojant F-16, C-130 ir vietos gynybos naikintuvus, sakoma JAV gynybos ir saugumo bendradarbiavimo agentūros paskelbtame pranešime.
Taivano prezidento Lai Ching-te vyriausybė pažadėjo didinti gynybos išlaidas, Kinijai tęsiant karinį spaudimą aplink salą.
Taivanas turi savo gynybos pramonę, tačiau tebėra labai priklausomas nuo JAV ginklų ir konflikto su Kinija atveju salos kariuomenės pajėgumai smarkiai nusileistų Kinijos.
