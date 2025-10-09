JAV pasiuntinys Witkoffas teigia, kad Trumpas kitą savaitę vyks į Egiptą

„Prezidentas labai džiaugiasi galėdamas atvykti į Egiptą, ir toks yra planas, kad jis atvyks kitą savaitę“, – sakė S. Witkoffas per susitikimą su A. F. al Sisi, kurio vaizdo įrašą paskelbė Egipto prezidentūra.
Egipto prezidento biuras pranešė, kad pakvietė D. Trumpą „dalyvauti šventėje, kuri bus surengta Egipte ir skirta pažymėti susitarimo dėl paliaubų Gazos Ruože sudarymą“. Pirmasis jos etapas buvo pasirašytas per derybas Egipte.
Pagal Izraelio ir „Hamas“ pasiektą susitarimą numatomas ugnies nutraukimas, o Gazos Ruože laikomi įkaitai bus iškeisti į šimtus palestiniečių kalinių, laikomų Izraelio kalėjimuose.
Izraelis pareiškė, kad paliaubos įsigalios „per 24 valandas“ po ketvirtadienį rengiamo Izraelio saugumo kabineto posėdžio.
