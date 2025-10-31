JAV FTB vadovas: Mičigane užkirstas kelias galimam teroristiniam išpuoliui

„Šįryt FTB užkirto kelią galimam teroristiniam išpuoliui ir sulaikė kelis asmenis Mičigane, kurie, kaip įtariama, Helovino savaitgalį planavo smurtinę ataką“, – tinkle „X“ pareiškė K. Patelis.
„Dėl greitų veiksmų ir glaudaus bendradarbiavimo su mūsų vietos partneriais galimas teroro aktas buvo sustabdytas dar prieš jam įvykstant“, – tvirtino K. Patelis.
„Šio FTB budrumas padėjo užkirsti kelią galimai tragiškai atakai, o dėl jų atsidavimo Mičiganas saugiai ir linksmai švęs Heloviną“, – pridūrė jis.
FTB direktorius nurodė, kad vėliau bus paskelbta daugiau detalių apie įtariamą sąmokslą.
Į vakarus nuo Detroito esančio Dirborno miesto policijos departamentas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad FTB penktadienio rytą ten atliko operacijas.
„Norime patikinti savo gyventojus, kad grėsmės bendruomenei šiuo metu nėra“, – teigė Dirborno policijos departamentas.
FTB agentai penktadienio rytą buvo pastebėti atliekantys kratas namuose Dirborno rajone.
