Izraelio finansų ministras: dėl sionistinių priežasčių noriu, kad Gaza būtų mūsų

„Turime sunaikinti Gazą. Apsaugos Dieve, ne vykdyti genocidą. Sunaikinti Gazą, nes Gaza, kaip teroristinė organizacija, kurioje gyvena 1,8 milijono nacių... neturėtų egzistuoti“, – sakė B. Smotrichas.
„Noriu visos Gazos. Noriu, kad Gaza būtų mūsų. Noriu to dėl sionistinių priežasčių“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ ir kitų palestiniečių ginkluotų grupuočių kovotojai surengė išpuolį Izraelio pietuose. Per jį žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, o apie 250 žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis, atsakydamas į išpuolį, pradėjo karo veiksmus Gazos Ruože.
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