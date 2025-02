Įtakingas kardinolas apie popiežiaus būklę: „Po kelių dienų jis vėl bus Vatikane“

91-erių G. B. Re yra Kardinolų kolegijos dekanas, t. y. protokolo vadovas. Pagrindinis kolegijos dekano uždavinys yra po popiežiaus mirties ar pasitraukimo iš pareigų per vadinamąją sedisvakanciją sušaukti balso teisę turinčius kardinolus į konklavą Romoje rinkti naują Katalikų bažnyčios vadovą. Be to, jis organizuoja ir vadovauja generalinėms kongregacijoms prieš konklavą, per kurias susipažįsta kardinolai iš viso pasaulio.

Prieš tai vėl kilo spėlionių dėl galimo popiežiaus atsistatydinimo dėl sveikatos priežasčių. Kai kurie kardinolai pareiškė manantys, kad toks popiežiaus Pranciškaus žingsnis įmanomas.

Pranciškaus pirmtakas vokietis Benediktas XVI 2013 m. visiškai netikėtai atsistatydino ir tada iki mirties atsiskyrėliškai gyveno Vatikane.

Argentinoje gimęs Pranciškus praeityje ne kartą neigė gandus apie atsistatydinimą. Jų būta jau per ankstesnes pontifiko hospitalizacijas. Pranciškus pabrėžė, kad jam niekad nėra kilusi mintis apie pasitraukimą. Vis dėlto jis sakė deponavęs pasirašytą atsistatydinimo raštą – tačiau tik tokiam atvejui, jei dėl ligos būtų neveiksnus.

88-erių pontifikas nuo praėjusio penktadienio gydomas ligoninėje Romoje. Nerimas tarp tikinčiųjų yra didelis. Nėra aišku, kiek Pranciškus dar liks ligoninėje. G. B. Re laikraščiui „La Repubblica“ taip pat paneigė gandus apie slaptą kardinolų susitikimą. „Dekanas nerengė kardinolų susitikimo“, – sakė jis.