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TV3 naujienos > Užsienis

Išpuolis Nigerijoje – sprogus minai žuvo aštuoni kariai

2026-10-18 12:25 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 12:25
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Netoli Nigerijos sienos su Kamerūnu kariuomenės patrulinis automobilis užvažiavo ant džihadistų, susijusių su grupuote „Islamo valstybė“ (IS), padėtos minos, per sprogimą žuvo aštuoni kariai, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltiniai gynybos sektoriuje.

Per operaciją prieš grupuotę „Islamo valstybė“ Turkijoje žuvo trys policijos pareigūnai SCANPIX

Netoli Nigerijos sienos su Kamerūnu kariuomenės patrulinis automobilis užvažiavo ant džihadistų, susijusių su grupuote „Islamo valstybė“ (IS), padėtos minos, per sprogimą žuvo aštuoni kariai, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltiniai gynybos sektoriuje.

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Išpuolis įvyko šeštadienį Nigerijos šiaurės rytinėje Borno valstijoje. Tą pačią dieną Nigerijos kariuomenės vadas generolas leitenantas Waidi Shaibu lankėsi valstijos sostinėje Maiduguryje dėl prieš kelias dienas surengto išpuolio prieš karinę bazę, per kurį žuvo 15 karių ir penki su džihadistais kovojančios sukarintos grupuotės nariai.

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Pastaruosius metu daugėja išpuolių

Nors 2009 m. Nigerijoje prasidėjęs džihadistų smurtas nuo prieš dešimtmetį pasiekto piko sumažėjo, pastaruosius dvejus metus išpuolių vėl daugėja.

Šaltinių teigimu, per naujausią išpuolį kariai tikrino su džihadistais kovojančios sukarintos grupuotės narių, kurie šalino krūmynus palei greitkelį netoli Gamboru miesto, darbą. Jų automobiliui užvažiavus ant minos, nugriaudėjo sprogimas, per kurį visi aštuoni jame buvę kariai žuvo.

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Šaltiniai dėl išpuolio apkaltino šiame regione veikiančią džihadistų grupuotę „Islamo valstybės Vakarų Afrikos provincija“ (ISWAP).

Džihadistai pakelės krūmynus naudoja kaip priedangą rengdami pasalas kariams ir vairuotojams.

„Per sprogimą žuvo visi aštuoni automobilyje buvę kariai“, – sakė regiono kariuomenės pareigūnas. Pasak jo, sprogimas įvyko Kinubos kaime, už 25 km nuo Gamboru.

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Tokį žuvusiųjų skaičių patvirtino ir kariuomenei kovoti su džihadistais padedančios sukarintos grupuotės narys Ibrahimas Limanas.

„Sprogmuo buvo padėtas ant dulkėto kelio ir susprogdintas nuotoliniu būdu, naudojant detonacinį laidą“, – sakė I. Limanas.

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Pasak I. Limano, sprogimo skeveldros sužeidė vieną sukarintos grupuotės narį, prižiūrėjusį krūmynų šalinimo darbus.

ISWAP ir su ja besivaržanti džihadistų grupuotė „Boko Haram“ vis dažniau keliuose deda minas, siekdamos atakuoti karinius ir civilius taikinius.

Per ilgai trunkantį konfliktą su džihadistais Nigerijos šiaurės rytuose žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o apie du milijonai buvo priversti palikti savo namus.

Smurtas išplito ir į kaimynines Nigerį, Čadą bei Kamerūną, todėl kovai su smogikais buvo suburta regioninė karinė koalicija.

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