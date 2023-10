Išpuolį Izraelyje palaikiusi porno aktorė sulaukė atsako: „Playboy“ nutraukė bendradarbiavimą

Visa M. Khalifa medžiaga iš portalo „Playboy“ buvo ištrinta. M. Khalifa, turinti apie 6 mln. sekėjų soc. tinkle „X“ paskleidė seriją žinučių, kuriose džiaugėsi „Palestinos kovotojų už laisvę“ sėkme.

Vienoje iš savo žinučių ji rašė, kad „Palestinos kovotojams turėtų kas nors pasakyti, jog filmuotų pakreipę telefonus horizontaliai dėl geresnės vaizdo matomumo kokybės“.

„Jeigu jūs negalite susitapatinti su palestiniečiais, kai stebite šią situaciją, tai jūs netinkamoje apartheido pusėje, ir istorija tai su laiku įrodys“, – vienoje iš žinučių rašė ji.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL