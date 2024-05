Iš upės Sankt Peterburge ištrauktas įkritęs autobusas: žuvo 3 žmonės

„Gelbėtojai iš nuskendusio autobuso ištraukė devynis žmones...“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija. „Deja, trys žmonės žuvo“, o dar dviejų būklė sunki, pridūrė ministerija.

I don't like the look of this new bus route in Saint Petersburg, Russia 🇷🇺



Driver been at the vodka again pic.twitter.com/M2dDAFB2YP