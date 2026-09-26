Gelbėjimo drama Atėnuose: iš sugriuvusio pastato ištraukti žmogaus palaikai

Manoma, kad auka yra amerikiečių turistė, kuri kartu su vyru ir dar viena pora buvo apsistojusi atostogų apartamentuose pirmame pastato aukšte, pranešė ANA.
Po penktadienio rytą įvykusio sprogimo namas sugriuvo. Dingusiais be žinios galiausiai buvo paskelbti šeši žmonės. Vietos spauda pranešė, kad dingusieji yra Jungtinės Karalystės (JK) pilietis ir graikė, gyvenę antrame aukšte, bei keturi amerikiečių turistai, apsistoję pirmame aukšte.
Miesto meras Haris Dukas (Haris Doukas) teigė, kad sprogimą pastate nedidelėje gatvėje prie pat Akropolio sukėlė dujų nuotėkis.
Gelbėtojai toliau ieško dingusiųjų.
ANA duomenimis, į įvykio vietą atvyko 30 ugniagesių su šešiomis transporto priemonėmis, įskaitant du specializuotus gelbėjimo automobilius, ir trys paieškos bei gelbėjimo šunys.
Naujienų agentūros AFP paskelbtose nuotraukose matyti griuvėsius valantys ekskavatoriai, gelbėtojų naudojami termovizoriai.
„Žala apima visą gatvę ir gatvę už pastato, – sakė H. Dukas. – Kalbame apie neįtikėtiną nelaimę.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.