Friedrichas Merzas pas Donaldą Trumpą atvyko su įspūdinga dovana

F. Merzas D. Trumpui padovanojo jo senelio gimimo liudijimą.

„Sky news“ teigia, kad D. Trumpas turi vokiškų šaknų – abu jo seneliai iš tėvo pusės buvo vokiečiai. Fredrichas ir Elizabeth Trump gimė Kallstadte, mažame kaimelyje į pietvakarius nuo Frankfurto.

Fredrichas emigravo į Niujorką, o 1885 m. – į Sietlą, kur užsiiminėjo nekilnojamojo turto ir restoranų verslu.

The Chancellor of Germany presents President Trump his grandfather’s birth certificate! 🇩🇪 pic.twitter.com/gMoatjzlND