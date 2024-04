Europos Parlamentas patvirtino pirmąsias ES kovos su smurtu prieš moteris taisykles

Tai yra pirmosios ES taisykles dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje, kurias ES valstybės turės įgyvendinti per trejus metus. Direktyvoje raginama sugriežtinti įstatymus dėl smurto internete, teikti geresnę pagalbą nukentėjusiesiems ir užkirsti kelią išžaginimams. Taip pat uždraudžiamas moterų lyties organų žalojimas ir priverstinės santuokos. Nustatytos ir gairės kovai su nusikaltimais internete, pavyzdžiui, privačios informacijos atskleidimu ir ekshibicionizmu.

Į naująjį teisės aktą įtrauktas ilgesnis sunkinančių aplinkybių sąrašas, taikomas tiems nusikaltimams, už kuriuos skiriamos griežtesnės bausmės, pavyzdžiui, nusikaltimams prieš visuomenės veikėjus, žurnalistus ar žmogaus teisių gynėjus. Siekis nubausti auką už jos seksualinę orientaciją, lytį, odos spalvą, religiją, socialinę kilmę ar politinius įsitikinimus bei siekis išsaugoti arba atkurti vadinamąją garbę taps nusikaltimą sunkinančia aplinkybe.

Numatyta, kad pirmenybė turės būti teikiama aukų saugai ir gerovei, be kita ko, suteikiant galimybes gauti apgyvendinimo vietą. ES valstybių institucijoms bus nustatyti griežtesni atsiskaitymo ir įrodymų rinkimo įpareigojimai. Be to, jos turės gerinti visuomenės žinias apie tai, kad lytiniai santykiai be sutikimo yra laikomi nusikaltimu.

EP pranešėja Frances Fitzgerald iš Europos liaudies partijos sakė: „Šiandien Parlamentas žengė pirmą žingsnį, kad Europa taptų pirmuoju kontinentu, kuris užkirstų kelią smurtui prieš moteris. Naujosios taisyklės taip pat apsaugos aukas ir užtikrins baudžiamąjį kaltųjų persekiojimą“.

Už šią direktyvą balsavo 522, prieš 27, susilaikė 72 europarlamentarai. Jos įsigaliojimui dar būtinas formalus ES Tarybos pritarimas.